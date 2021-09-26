الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات

ارتفاع إصابات كورونا خلال أسابيع من بدء الموجة الرابعة (إنفوجراف)

كورونا
كورونا

تتصاعد إصابات كورونا خلال هذه الفترة بوتيرة سريعة مع اقتراب دخول مصر ذروة الموجة الرابعة التي بدأتها في نهاية أغسطس الماضي، واقتربت أعداد الإصابات من حاجر الـ700 إصابة بعد أن استقرت لأسابيع طويلة تحت حاجز الـ50 إصابة فقط، وبلغت أعداد إصابات كورونا منذ بداية الجائحة في مارس 2020 وحتى الآن 300,945 إصابة في حين وصلت الأعداد عالميًا إلى 219,456,675 إصابة.

وتأمل وزارة الصحة في تراجع أعداد الإصابات والوفيات بعد تلقيح المواطنين بلقاحات كورونا كما حددت موعد ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا خلال 3 إلى 4 أسابيع المقبلة، الدستور عرضت بالإنفوجراف كيف ارتفعت أعداد إصابات كورونا خلال الفترة الماضية.

بدأت الموجة الرابعة من فيروس كورونا في مصر من منتصف أغسطس الماضي  بالتزامن مع الارتفاع التدريجي لأعداد الإصابات، وأكد الخبراء بلوغها الذروة مع دخول فصل الشتاء في نوفمبر وديسمبر القادمين، لتعود وتتراجع مرة ثانية مع بداية يناير من العام القادم.

 

زيادة الأعداد مع بداية الموجة الرابعة 

 في أغسطس الماضي بدأت أعداد الإصابات بكورونا في الارتفاع التدريجي، وبدأت تكسر حاجز الـ100 إصابة، وبدأت ترتفع الأعداد بصورة كبيرة حتى اقتربت من حاجز الـ700 إصابة يومية، وقال محمد أبو عامر أستاذ علم المناعة بجامعة المنوفية أنه من المتوقع أن الارتفاع الحالي في أعداد إصابات كورونا طبيعي، فكما توقعت الدراسات الإحصائية زيادة أعداد الإصابات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر لتصل الموجة لذروتها في شهري نوفمبر وديسمبر، مشيرًا أن كورونا تنتشر أكثر في فصل الشتاء بسبب تراجع درجات الحرارة، التي تعد بيئة مناسبة لانتشار الفيروسات.

 

بدأت كورونا منذ منتصف أغسطس في كسر حاجز الـ100إصابة يومية وسجلت 107 إصابة في 16 أغسطس، واستمرت في الصعود، مع نهاية الشهر، و تضاعفت أعداد الإصابات وبلغت في نهاية أغسطس  279 إصابة، وخلال يومين فقط من بداية سبتمبر  كسرت الإصابات حاجز الـ300 إصابة وبدأت أعداد الإصابات في التضاعف. 

 في  خلال  إسبوع فقط من كسر حاجر الـ300 إصابة وبالتحديد في 9 سبتمبر بلغت أعداد الإصابات 418 إصابة ، وبعدها ب5 أيام تخطت الإصابات حاجز الـ500 إصابة ب 503 مصاب، ودخلت حد الـ600 إصابة منذ 19 سبتمبر وحتى الآن فسجلت في 19 سبتمبر 637 إصابة.

 

وبلغت أعداد الإصابات في 21 ستبمبر 679 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وسجلت أمس  تراجع طفيف وبلغت أعداد الإصابات 667 حالة جديدة.

إصابات كورونا ذروة الموجة الرابعة وزارة الصحة تراجع أعداد الإصابات تلقيح المواطنين

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وائل لطفي

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