الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كاميرات المراقبة تكشف ملابسات مصرع مسن بمشاجرة بالحوامدية

كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود عيان، فى حادث مقتل مسن خلال مشاجرة بين أفراد من عائلتين بالحوامدية، وتبين أن المتشاجرين استخدموا الحجارة وزجاجات المياه الغازية، وتبادلوا التراشق والاعتداء وخلال التشاجر أصيب المجني عليه وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وفرغ رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمكان المشاجرة، لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد المتورطين فى الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدفن جثة المجنى عليه، بعد الانتهاء من مناظرتها، ومباشرة النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتبين وفاة أحد الأشخاص نتيجة إصابته خلال الشجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والاستماع لأقوال شهود العيان، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

مديرية أمن الجيزة المياة الغازية كاميرات المراقبة

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