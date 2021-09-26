الأحد 26 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محادثات تايلاندية-أمريكية الأسبوع المقبل بشأن التبرع بلقاحات إضافية لـ بانكوك

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال سفير تايلاند لدى الولايات المتحدة، ماناسفي سريسودابول، إن وكالات حكومية أمريكية ستبدأ الأسبوع المقبل مناقشات مع فريق عمل تايلاندي بشأن التبرع بمليون جرعة أخرى من لقاحات فيروس كوفيد-19.

وأوضح السفير، أن المناقشات ستمهد الطريق لشحن اللقاحات تماشيا مع إعلان السيناتور الأمريكية تامي داكويرث في يوليو الماضي وتصريحات السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد خلال زيارة لتايلاند الشهر الماضي.

وقال سريسودابول أنه ضغط إلى جانب وكالات أخرى معنية على الوكالات الحكومية الأمريكية في محاولة للحصول على اللقاحات في أقرب وقت ممكن بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم مليون جرعة إضافية إلى تايلاند، بحسب موقع ذا نيشن تايلاند الإخباري التايلاندي.

وأشار السفير إلى أنه لا يعرف بعد أي نوع من اللقاحات سيتم تسليمها إلى تايلاند.
 

بانكوك تايلان تايلاندية-أمريكية لقاحات إضافية

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