الأحد 26 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة الفلسطينية» تُرسل 300 ألف جرعة من لقاح «فايزر» إلى قطاع غزة

وزيرة الصحة الفلسطينية
وزيرة الصحة الفلسطينية

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، عن إرسال 300 ألف جرعة من لقاح فايزر إلى مراكز الوزارة في قطاع غزة، من ضمن الكمية التي اشترتها الحكومة من شركة فايزر، لاستمرار حملة التطعيم الوطنية.

وأوضحت "الكيلة"، في بيان، أن شحنة اللقاحات انطلقت اليوم تجاه قطاع غزة، وتضم كذلك مليون محقن خاص باللقاحات.

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أن مليوني جرعة وصلت إلى وزارة الصحة من أصل 4 ملايين جرعة اشترتها الحكومة من شركة فايزر، حيث ستصل باقي الكمية قبل نهاية العام الجاري وعلى دفعات.

وتابعت "رصيد قطاع غزة من اللقاحات المتوفر حاليا في مراكز الوزارة يبلغ 500 ألف جرعة".

وأوضحت أن عدد المطعمين في فلسطين بلغ 1,362,184 مواطنًا، بنسبة 45.2% من الفئة المستهدفة بينهم 679,821 مواطنا تلقوا الجرعتين من اللقاح، بنسبة 22.6% من الفئة المستهدفة، فيما بلغ عدد الجرعات الكلي التي تم إعطاؤها للمواطنين 2,042,005 جرعة.

وأضافت أن عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاحات "الجرعة الأولى" في الضفة الغربية بلغ 958,658 مواطنا بنسبة 54.8% من الفئة المستهدفة، بينهم 553,029 مواطنا تلقوا الجرعتين، بنسبة 31.6% من الفئة المستهدفة، أما في قطاع غزة فقد بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات 403,526 بنسبة 31.9% من الفئة المستهدفة، بينهم 126,792 تلقوا الجرعتين من اللقاح بنسبة 10% من الفئة المستهدفة.

وأهابت وزيرة الصحة بالمواطنين الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ضرورة الإسراع لأخذها لحماية أنفسهم وعائلاتهم، وللخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر.

وسجلت الصحة الفلسطينية أمس السبت،21 حالة وفاة، و1492 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وزيرة الصحة الفلسطينية لفاح كورونا قطاع غزة وزارة الصحة الفلسطينية القدس

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

يبدأ تطبيقها الجمعة.. عقوبة مخالفة قرارات مواعيد غلق المحلات

مائل للحرارة لطيف ليلًا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإثنين

«رحلة العمر» تقلع بأوائل الثانوية العامة إلى دبى

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من اقتراب «إبادة البشرية»

التعليم: توزيع مناهج اللغة العربية والرياضيات لجميع الصفوف الدراسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

صور

صناعة الأراجوز والماريونت

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

محطة تل أبيب

المزيد

باحث فلسطيني: جرائم الاحتلال يجب أن تواجه بخطوات جدية

«الخارجية الفلسطينية» تدين «مجزرة الاحتلال» فى القدس وجنين

فلسطين تدين جريمتي الاحتلال في القدس وجنين