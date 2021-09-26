آثار الوادي الجديد تفتح المواقع الأثرية أمام الزائرين مجانًا

احتفالًا باليوم العالمي للسياحة..

صرح المهندس محمد إبراهيم مدير عام منطقة الأثار المصرية بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، أن منطقة الآثار المصرية بالمحافظة، سوف تقوم بفتح المواقع الأثرية أمام الزائرين بالمجان غدًا الإثنين، احتفالًا باليوم العالمي للسياحة.

وأكد مدير عام منطقة الآثار المصرية بمركزي الخارجة وباريس بالوادي الجديد، في تصريح خاص له، اليوم الأحد، أن الاحتفالية هذه المرة لها طابع خاص حيث يأتي وسط تحدٍّ يواجه العالم منذ أكثر من عامين هو جائحة كورنا، وترفع منظمة السياحة العالمية خلال العام الجاري شعار "السياحة لتحقيق النمو الشامل"، هذا هو الشعار الذى وضعته منظمة السياحة العالمية للاحتفال بيوم السياحة العالمي الـ41 هذا العام والغرض الأساسي منه هو زيادة الوعى في المجتمع الدولي بأهمية السياحة وتأثيراتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية في المجتمعات والشعوب.

وأشار محمد ابراهيم، إلى أن منظمة السياحة العالمية حددت يوم السياحة العالمي 2021 يومًا للتركيز على السياحة من أجل النمو الشامل، وهو يوم الاحتفال العالمي الذي يعزز الوعي بالقيمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للسياحة والمساهمة التي يمكن أن يقدمها القطاع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ومن اهم المواقع الاثرية بمحافظة الوادي الجديد، معبد هيبس بموقع أم الدباديب بمركز الخارجة ومدينة القصر الاسلامية بمركز الداخلة، إضافة إلى جبانة البجوات بالخارجة ، التى تمثل فترة التاريخ المسيحى فى مصر، وتعد من أهم المواقع الأثرية بالمنطقة وتضم أقدم كنيسة فى التاريخ، وبعض نقوش المخربشات من الدولة القديمة بعضها في جبل الطير بالقرب من مدينة الخارجة والبعض الآخر في درب الغبارى الذي يربط الخارجة بالداخلة، المزوقة بقرية الموهوب، ودير الحجر بقرية الموشية، ومعبد الناضورة بالخارجة وبلاط الإسلامية بمدينة بلاط، ما يجذب السائح من مختلف دول العالم لزيارتها،