تحديث بنظام «أندرويد» يتيح التحكم في الهاتف الذكي بـ«إيماءة الوجه»

أضافت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية “جوجل” مجموعة خصائص جديدة إلى نظام تشغيل الهواتف الذكية “أندرويد”، بما في ذلك إمكانية تحكم المستخدم في الهاتف والتواصل معه باستخدام إيماءات وجهه.

كما طرحت الشركة تحديثا لتطبيق “لوك أوت”، والذي يستخدم كاميرا الهاتف الذكي لتحديد هوية الكائنات والنصوص في العالم الطبيعي.

يسمى التحديث الأول لنظام التشغيل أندرويد "كاميرا سويتشس" ويتيح رصد إيماءات الوجه باستخدام كاميرا الهاتف الخاص بالمستخدم. ويمكن للمستخدم الاختيار من بين 6 إيماءات وهي النظر يمينا والنظر يسارا والنظر إلى فوق والابتسام ورفع الحاجبين أو فتح الفم، لكي يتصفح هاتفه.

كما يمكنه تخصيص الإيماءات لتنفيذ مهام معينة مثل فتح التنبيهات أو العودة إلى الشاشة الأساسية أو وقف تشغيل خاصية الإيماءات.

يذكر أن خاصية “كاميرا سويتشس” هي تحديث لخاصية “سويتش أكسيس” التي تمت إضافتها إلى نظام التشغيل أندرويد عام 2015، وتتيح للمستخدمين من ذوي المهارات المحدودة تصفح أجهزتهم بسهولة باستخدام أزرار قابلة للتعديل تسمى المفاتيح الطبيعية.

والآن فإنه مع خاصية كاميرا سويتشس، يمكن للمستخدمين مسح واختيار البنود الموجودة على هواتفهم دون استخدام أيديهم ولا أصواتهم. ويمكن استخدام هذه الخاصية إلى جانب المفاتيح التقليدية في الهاتف.

وكانت أعلنت جوجل طرح خاصيتها الشهيرة للملفات المغلقة، التي تسمح بحماية الصور الحساسة على مساحة محمية برقم سري على الهاتف، على نطاق أوسع قريبًا.

وكانت جوجل قد أعلنت عن هذه الخاصية في شهر مايو الماضي خلال مؤتمر المطورين السنوي، وإتاحتها فقط لمستخدمي هواتف بيكسل. لكنها قررت الآن إتاحتها لمستخدمي أندرويد بدايةً من الإصدار 6.0 وللإصدارات التالية.

وتعمل هذه الميزة من خلال صور جوجل، التي توفر مجلدًا مغلقًا حيث يمكن تخزين الصور التي يريد المستخدم الاحتفاظ بها سرية. ويحفظ المجلد المقفل الصور بحيث لا تظهر في مجلدات أخرى أو مجلدات مشتركة أو نتائج البحث. والهدف هو إبقاء الصور الحساسة بعيدة عن شريط الكاميرا دون قلق بشأن عرضها على شخص غير مقصود أثناء تصفح الصور الأخرى.