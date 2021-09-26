الأحد 26 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: فتح مراكز الشباب لتطعيم المواطنين ضد «كورونا» بداية من اليوم

مراكز الشباب لتطعيم
مراكز الشباب لتطعيم المواطنين ضد كورونا

كشفت مصدر بوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم فتح  مراكز الشباب بالمحافظات لاستقبال المواطنين للتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، ثم يحصل المواطن على اللقاح في نفس الوقت، ابتداء من اليوم الأحد.

وأوضح المصدر، أن هذه القرارات تأتي في ظل مساعي الوزارة لتطعيم اكبر عدد من المواطنين خلال الموجة الرابعة وقبل بدء الذرة المتوقعة خلال 4 أسابيع، مشيرًا إلى أنه تم زيادة أعداد مراكز التطعيم من 650 إلى 850 مركزًا. 
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 789 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 254060 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 300945 من ضمنهم 254060 حالة تم شفاؤها، و 17149 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وزارة الصحة والسكان مراكز الشباب التوسع في تطعيم المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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