تعزيز مخصصات المستشفيات واجتماعات الأمم المتحدة.. حصاد نشاط «التخطيط» فى 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، السبت، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع الدكتور عادل عبداللطيف، الخبير بالأمم المتحدة ومستشار تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار" والدكتور خالد زكريا، المؤلف الرئيسي للتقرير، لدراسة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إطلاق تقرير التنمية البشرية.

https://www.dostor.org/3580848

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها الدكتورة شيماء سراج، مدير وحدة تكافؤ الفرص، في المنتدى السنوي السادس للمبادرة العربية للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمتحررات من الأمية، الذي عقدته الهيئة العامة لتعليم الكبار وجمعية المرأة والمجتمع، تحت عنوان "تعليم الكبار والأبعاد التنموية لتمكين المرأة".

https://www.dostor.org/3581047

ورصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإجراءات التى اتخذتها المؤسسات الدينية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بداية من شهر فبراير 2020 وحتى أغسطس 2021، والتى شملت 9 إجراءات.

https://www.dostor.org/3581066

ووافقت الدكتورة هالة السعيد، على اعتماد مبلغ 200 مليون لمستشفيات جامعة أسيوط، لاستكمال إنشاء مبنى مركز الإصابات والطوارئ، وتطوير مبنى قائم لإنشاء وحدة الغسيل الكلوي بمستشفيات الجامعة.

https://www.dostor.org/3581287

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، والذي عقد بمقر جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي وبحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس وأعضاء المجلس.

https://www.dostor.org/3581342

رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإجراءات التى اتخذتها الدولة لاستكمال مشروعات الإسكان وتوفير الخدمات الإلكترونية والرقمية للمواطنين في إطار خطة الدولة لمواجهة جائحة كوفيد-19، خلال الفترة بين فبراير 2020 وحتى أغسطس 2021، والتى شملت 10 إجراءات.

https://www.dostor.org/3581209

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر للأسواق العالمية من السلع تامة الصنع بنسبة 45.9%، لتسجل 8.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى 2021 مقابل 6.1 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.7 مليار دولار، لتستحوذ السلع تامة الصنع على النصيب الأكبر من هيكل الصادرات المصرية بنسبة 45.9%.

https://www.dostor.org/3580902