التحفظ على 2 طن جمبرى فاسد قبل بيعه للمواطنين فى القاهرة

تمكن رجال مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب شركة للصناعات الغذائية بحوزته 2 طن جمبرى فاسد قبل بيعه للمواطنين وحرروا محضرا بالواقعة.

ونجحت مباحث التموين بالقاهرة، فى ضبط 2,43 طن "جمبرى – لحوم مستوردة - دواجن" مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.