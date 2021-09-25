السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على 2 طن جمبرى فاسد قبل بيعه للمواطنين فى القاهرة

جمبرى
جمبرى

تمكن رجال مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب شركة للصناعات الغذائية بحوزته 2 طن جمبرى فاسد قبل بيعه للمواطنين وحرروا محضرا بالواقعة.

ونجحت مباحث التموين بالقاهرة، فى ضبط 2,43 طن "جمبرى – لحوم مستوردة - دواجن" مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

رجال مباحث التموين امن القاهرة صاحب شركة للصناعات الغذائية جمبرى فاسد لحوم مستوردة

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