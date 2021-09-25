تكريم خالد الصاوي وسلوى خطاب في حفل افتتاح «الإسكندرية السينمائي» (صور)

كرمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، اليوم السبت، كل من مدير التصوير طارق التلمساني الذي تغيب بسبب ظروف صحية وتسلم التكريم بدلا منه مدير التصوير محسن محمود، والمخرج عمر عبدالعزيز، والفنان خالد الصاوي، والناقدة خيرية البشلاوي، والفنانة نسرين أمين، والفنانة سلوي خطاب.

وسلّم التكريمات كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ورئيس المهرجان الأمير أباظة.

جانب من حفل الأفتتاح والتكريمات

بدأ حفل افتتاح الدورة الـ 37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، منذ قليل، في أحد الفنادق بالمحافظة.

وكانت إدارة المهرجان أعلنت في وقت سابق عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط والتي تترأسها المنتجة الإيطالية انغريد ليل هوجتون، وبعضوية كل من الفنانة الإسبانية كارلانيتو، المخرج السوري چود سعيد، المخرج المصري سامح عبد العزيز و المخرج الفرنسي أوليفييه كوسيماك.

جانب من حفل الأفتتاح والتكريمات

و تضم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط ١٣ فيلما وهم الفرنسي "خوان"، الإسباني "هذه كانت الحياة"، المغربي "اناطو"، الفرنسي "الليل مكاننا"، المصري "وش القفص"، اليوناني "اكسبرس اسكوبيليتز"، المغربي "مرجانة"، السوري "الظهر إلى الجدار"، اللبناني "يوسف"، "هذه الليالي المظلمة" من البوسنة، "اسدين في الطريق إلى البندقية" من ألبانيا، "الطريق المسدود" من سلوفينيا و"السباحة الحرة إلى الجبل الأسود" من ألبانيا.

جانب من حفل الأفتتاح والتكريمات

كما أعلنت إدارة المهرجان، عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط، بعضوية كل من المخرجة البوسنية إينا سينديجارفيتش، الأكاديمي المغربي حسن الروخ، الفنان المصري كريم قاسم، المخرجة الأسبانية نايرا سانز فوينتس و الناقد الألماني توماس كاسكي.