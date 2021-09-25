ثقافة منفلوط تعقد ملتقى ثقافي أدبي فني بقرية بني مجد

نظم بيت ثقافة منفلوط برئاسة بهاء توفيق، اليوم، ندوة تحت عنوان «أثر العولمة على التفكك الأسري» ضمن برنامج الدراسات والبحوث بفرع ثقافة أسيوط، برئاسة سحر مراد بمقر مركز شباب بني مجد بمنفلوط.

بدأت فعاليات اللقاء بكلمة ترحيبية لبهاء توفيق، والذي قدم نبذة تعريفية عن المشاركات التفاعلية لوزارتي الثقافة والشباب والرياضة وما يقدمه بيت ثقافة منفلوط من أنشطة ثقافية فنية لكل فئات المجتمع، وأكد أن الثقافة ترحب بكل المبدعين في كافة المجالات، أعقب ذلك محاضرة تثقيفية بعنوان " العولمة وأثرها علي التفكك الاسرى " للدكتور محمود فرغلى تحدث فيها حول تعريف العولمة، وكيف كان لها أثرها السلبى على الأسرة وخصوصا بعد انتشار الإنترنت و الموبايل والسوشيال الميديا.

وأضاف أن التقدم التكنولوجي الكبير أدى إلى تغيير في جميع مجالات الحياة ومرافقها ومنها الحياة الاجتماعية و الاسرية ومما لا شك فيه أن التقدم له جوانب إيجابية لا يمكن لأي فرد أن ينكرها أو ينكر وجودها وأهميته في حياته اليومية، وفي الوقت نفسه لها جوانب سلبية بدأت آثارها تظهر ولو بشكل بسيط لكنها تنذر بمخاطر ومشاكل أكبر في حالة عدم الانتباه إليها، ومن أهم مظاهر التغيير التي يواجهها العالم اليوم هو تأثير العولمة على مظاهر الحياة الاجتماعية سواء على مستوى المجتمعات بصورة عامة أو على مستوى الفرد في الاسرة بصورة خاصة، واختتم حديثه بأن العولمة تهدف إلى القضاء على بنية الأسرة وهدمها واقتلاعها ومحو خصوصيتها المميزة على المستوى الأسري من خلال تفكيك الأسرة

تلاها ملتقي أدبي للشاعر محمد ابو شناب، رئيس مجلس إدارة نادي الادب بثقافة منفلوط السابق، والشاعر محمد عادل قدم فيها الأدباء مجموعة من القصائد الشعرية الجديدة ومربعات من فن الواو، ومجموعة من شعر الحلمنتيشي وشعر الفصحي والعامية ؛ بجانب تقديم بعض القصائد الشعرية للموهوبين بجانب ورشة فنية قدمها المدرب مصطفى مدين، والذي قدم نبذة تعريفية عن مبادئ الرسم البسيطة والتلوين واكتشاف بعض الموهوبين في مجال الرسم

واختتمت فعاليات اللقاء ببعض التواشيح والابتهالات الدينية لذوى الحناجر الذهبية من أبناء القرية فى الغناء والانشاد منهم الشيخ صلاح السراوى، ومصطفى انور و اسلام فوزى والموهبة امل سيد، وبعض الموهوبات فى مجال الرسم ضمن الورشة الفنية والأدبية، وتم تكريم الموهوبين بجوائز رمزية.