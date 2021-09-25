السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الرئيس الجزائرى يعلن صرف إعانة مالية خاصة بالبطالة فى الموازنة الجديدة

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون صرف علاوة مالية خاصة بالبطالة، اعتبارا من موازنة العام القادم بهدف التكفل بالشباب حتى يجد فرصة العمل المناسبة له، جاء ذلك خلال كلمته، في افتتاح لقاء الحكومة والمحافظين، اليوم بالجزائر العاصمة، والذي انعقد تحت شعار:" تكريس دولة القانون وإرساء قوانين الحوكمة".

وأوضح الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون: أن بلاده تشهد انطلاقة اقتصادية جديدة قائمة على المعرفة وليس الربحية فقط ، وشدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على أنه لم يعد من المقبول تأخير أو عرقلة عجلة الاستثمار، وذلك من أجل خلق فرص عمل و ثروة. 

وأكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون: أن بلاده تسعى إلى بناء اقتصاد وطني قائم على الإنتاج وليس الاستيراد، كما كان من قبل من خلال تشجيع الصادرات، لافتا إلى أن قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات ستبلغ في نهاية السنة الجارية 4,5 مليار دولار، وذلك "لأول مرة منذ أكثر من عشرين عاما".

وشدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على ضرورة "تجنيد كل الطاقات للمرور إلى بر الأمان الاقتصادي، من خلال خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج الوطني وخلق الثروة" حيث إنه :"لأول مرة منذ الاستقلال في عام ١٩٦٢، قامت وزارة التجارة بإحصاء كافة أنشطة الإنتاج والمنتجات الوطنية، وعدنا إلى أسس الاقتصاد المبني على الإنتاج الوطني، أما الاستيراد فسيكون تكميليا"، منوها إلى ضرورة الانتقال من تصدير المادة الخام إلى تصدير المواد التحويلية. 

وتابع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قائلا إنه لابد من وضع آليات جديدة لجذب الاستثمارات وأن تخلق كل بلدية صغيرة صناعات خاصة بها، حتى ولو كانت بسيطة كالورش الصناعية وأن يقوم المسئولون بتذليل أي عقبات أو بيروقراطية لخلق فرص عمل واستيعاب الزيادة السكانية التي تقدر بنحو ٨٥٠ ألف نسمة سنويا.

الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون البطالة الجزائر الاستثمار

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