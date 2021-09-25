القوى السياسية اليمنية تدعو لإحياء ثورة 26 سبتمبر وتنفيذ اتفاق الرياض

دعا التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، كافة القوى الوطنية المناهضة للمليشيات الحوثية، وكذا التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية إلى استشعار اللحظة الحالية الفارقة في غمرة المواجهة ضد مليشيا الحوثي ومن وراءها مساعي الإمبراطورية الإيرانية الجديدة وإدراك حجم الخطر الداهم على الجميع دون استثناء وتوجيه كافة القوى العسكرية المناهضة للتمرد الانقلابي الحوثي باتجاه المعركة وتوحيد جهود القوى السياسية وتجاوز الخلافات والتباينات فيما بينها من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

جاء ذلك في بيان صادر عن التحالف الوطني والقوى السياسية اليمنية بشأن ذكرى ثورة سبتمبر وتطور الأحداث في اليمن، وطبيعة التحولات الدولية والإقليمية والمحلية تجاه إدارة المعركة الوطنية على طريق إحلال السلام الشامل والدائم في اليمن بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض

كما دعا البيان الذي تلقت «الدستور» نسخة منه على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه العسكري والأمني والسياسي وفقاً لما نصت عليه بنوده بصورة عاجلة دون تأخير وبما يمكن الحكومة من العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن لكي يتسنى لها العمل من أرض الوطن وحماية المواطنين من عوز الحاجة والفقر والمرض، وتوفير الإمكانات اللازمة التي تمكن مؤسسات الدولة من أداء مهامها بنجاح وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية خاصة منها الكهرباء والمياه والصحة.

وجدد التحالف الوطني اليمني دعوته للأمم المتحدة وكافة المنظومة الدولية والمنظمات المعنية والمبعوث الأممي لليمن لإستيعاب طبيعة الحركة الحوثية ونهجها العنيف والمتطرف ونزعتها العنصرية وإخلالها بقيم العدالة والمساواة بإدعاء وإحياء مظاهر الاستعلاء والتمييز بين الناس ودورها وموقعها كأداة ضمن الإستراتيجية الإيرانية في المنطقة، وبانها لا تؤمن بالسلام ولا تحرص عليه كما أنها لن تقبل به أو تسعى إليه ما دامت تمتلك القوة والإمكانات العسكرية وما دامت تستطيع مواصلة الحرب.

ثورة ٢٦ سبتمبر

وأضاف البيان : يعد الاحتفاء بالذكرى التاسعة والخمسين لثورة ٢٦ سبتمبر وفي هذه الظروف العصيبة التي يعيشها اليمن إكباراً وإجلالاً لعظمة الحدث والتحول الثوري الذي أحدثه في واقع حياة الشعب اليمني ومستقبله كمصدر إشعاع للتحول والانتقال نحو التحديث والتحرر والديمقراطية واستعادة الروح التي بثتها ثورة سبتمبر بين أبناء اليمن كافة في شماله وجنوبه وهي الروح التي جعلتهم يقفون صفاً واحداً للدفاع عن ثورة سبتمبر وفك الحصار عن العاصمة صنعاء والوقوف معاً في الدفاع عن ثورة أكتوبر ومنجزاتها العظيمة، والاحتفاء بهذه الذكرى يستعيد روح الوحدة الوطنية والدفاع عن منجزات ثورتي سبتمبر وأكتوبر في وجه الكهنوت الذي انبعث من قبره ليستهدف هدم الثورتين ومنجزاتهما وإعادة حكم الكهنوت والتمييز العنصري بين أبناء اليمن وتسييد المشروع الإيراني في أرض العروبة وعلى أبناء العرب الأحرار في اليمن.

وجدد التحالف الوطني، العهد بالدفاع عن مكتسبات الثورة والحفاظ على نظام الحكم الجمهوري الديمقراطي التعددي وحق الشعب في حكم نفسه بنفسه، معربا عن إدانته للتصعيد العسكري لمليشيا التمرد الحوثية في عدد من محافظات الجمهورية والذي كان توقيته إعلاناً عن أهداف التمرد للقضاء على الجمهورية ومنجزات سبتمبر وأكتوبر وتحدياً لمشاعر كل أبناء اليمن الذين ضحى آباءهم بأرواحهم للدفاع عن الثورتين ومنجزاتهما.