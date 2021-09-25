السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان والأمم المتحدة يبحثان تطورات الوضع في أفغانستان و«جامو كشمير»

شاه محمود قريشي
شاه محمود قريشي

بحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، آخر التطورات في أفغانستان ومنطقة "جامو وكشمير".

جاء ذلك، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، خلال اجتماعها في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وأبلغ وزير الخارجية الباكستاني، أمين عام الأمم المتحدة بـ"الوضع السيئ" في كشمير، معتبرًا أن الإجراءات الهندية في الأراضي المتنازع عليها "تشكل تهديدًا للأمن والسلام في المنطقة".

وحث وزير الخارجية الباكستاني الأمين العام للأمم المتحدة على حل قضية كشمير، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.

ودعا قريشي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لتقديم المساعدة الإنسانية والمالية الفورية لأفغانستان، وذلك لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

الجدير بالذكر، قال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، إن التواصل الوثيق بين باكستان والولايات المتحدة كان دائمًا مفيدًا للطرفين وعاملًا للاستقرار في جنوب آسيا، وجدد رغبة بلاده في علاقة متوازنة مع واشنطن ترتكز على التجارة والاستثمار والطاقة والترابط الإقليمي، جاء ذلك خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجدد وزير الخارجية التزام باكستان بتسهيل الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في أفغانستان، مشددًا على أن الحكومة الأفغانية المستقرة ذات القاعدة العريضة، والتي تعكس تنوعها وتحافظ على المكاسب التي حققتها البلاد منذ عام 2001، هي وحدها القادرة على ضمان عدم استغلال الجماعات الإرهابية العابرة للحدود للأراضي الأفغانية مرة أخرى أبدًا.

وأشار وزير الخارجية قريشي إلى ظهور واقع سياسي جديد في أفغانستان، بينما يجب أن تلتزم طالبان بالتزاماتها، داعيًا المجتمع الدولي بالتزام أخلاقي بمساعدة الشعب الأفغاني على التعامل مع الأزمة الإنسانية المتنامية في أفغانستان، وأعرب عن أمله في ألا يكرر العالم خطأ فك الارتباط مع أفغانستان.

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش كشمير

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