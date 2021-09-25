السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

وزير الخارجية يلتقي اللجنة اليهودية الأمريكية.. ويستعرض جهود مصر للسلام

شكري يجتمع مع وفد
شكري يجتمع مع وفد اللجنة اليهودية الأمريكية

التقى وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، وفدًا من اللجنة اليهودية الأمريكية، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن شكري أكد على عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، كما استعرض رؤية مصر تجاه أبرز قضايا المنطقة، وتحركها الدوؤب لإحياء مسار السلام سعيًا نحو تحقيق السلام الشامل ودعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وزير الاخرجية يلتقي وفدًا من اللجنة اليهودية الأمريكية

ووصل شكري إلى ولاية نيويورك الأمريكية، الإثنين الماضي، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.

وعقد وزير الخارجية سلسلة لقاءات ثنائية مهمة على هامش أعمال الأمم المتحدة، لبحث العلاقات الثنائية وأبرز الملفات الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية سامح شكري الامم المتحدة اللجنة اليهودية الأمريكية نيويورك مصر الولايات المتحدة السلام

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