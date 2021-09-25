السبت 25 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وزير الأوقاف: العاصمة الإدارية الجديدة وجه مشرف للجمهورية الحديثة

جولة وزير الأوقاف
جولة وزير الأوقاف

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، المبنى الجديد لوزارة الأوقاف المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على عملية تجهيز المبنى بمراحله المختلفة، استعدادًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتفقد وزير الأوقاف بجولة تفقدية رافقه فيها الأستاذ وليد محمد المدير التنفيذي لمشروع نقل الوزارات للعاصمة الإدارية بوزارة التخطيط، والمهندس سمير الشال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، والأستاذة راندا صلاح محمود دسوقي رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

 واستمع وزير الأوقاف خلال الجولة إلى شرح تفصيلي للهيكل التفصيلي لمبنى الوزارة بجميع أدواره، وقد وضعت وزارة النقل خطة لنقل الموظفين أمام مبنى الوزارة مباشرة بالتوافق مع مواعيد العمل، وتغطية جميع أوقات اليوم للتيسير على جميع الموظفين، مضيفًا أن الخطة تشمل جميع المصالح الحكومية أيضًا.

وخلال الجولة أشاد وزير الأوقاف بدقة التجهيزات وجودتها، والتنظيم الدقيق للمبنى بما يسهل الإجراءات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر، كما وجه معاليه بمراعاة طبيعة عمل الإدارات بالوزارة أثناء تنظيم التوزيع الإداري للعاملين بالمكاتب لتيسير قيامهم بمهامهم على أكمل وجه، موجهًا إلى سرعة الانتهاء من كل ما يلزم للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ولا سيما عمليات الأرشفة والتحول الرقمي الكامل.

وأكد وزير الأوقاف، خلال جولته، على  أن النقل للعاصمة الإدارية الجديدة، هو أحد عناوين، ومعالم الجمهورية الجديدة، وأن هذا النقل ليس مجرد نقل مكاني فقط، بل هو نقلة نوعية في الحياة المصرية بصفة عامة، والإدارة الرقمية العصرية الحديثة بصفة خاصة، وبكل اطمئنان نستطيع القول إن العاصمة الإدارية الجديدة وجه مشرف للجمهورية الجديدة.

وعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اجتماعًا مصغرًا مع قيادات الوزارة بمبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية لمراجعة كل ما يتصل بالإعداد للنقل إليها.

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