السبت 25 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إحصائية تكشف قفزة فى معدلات الطلاق خلال آخر 5 سنوات

الطلاق
الطلاق

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حالات الطلاق بين المصريين، خلال العقدين الماضيين، والتى ارتفعت لـ 222.036 ألف حالة طلاق خلال عام 2020 مقابل 71.700 ألف حالة طلاق خلال عام 2001.

وأوضح جهاز الإحصاء، أن عدد إشهادات الطلاق خلال 2020 بلغ 213.9 ألف إشهادة طلاق بينما بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 8086 حكم طلاق، ليسجل إجمالى حالات الطلاق 222.036 ألف حالة طلاق، بمعدل 2.2 حالة طلاق لكل ألف نسمة من السكان.

ولفت إلى تطور معدل الطلاق خلال العقدين الماضيين، حيث شهدت الفترة بين عامى 2001 و2008 معدلات مستقرة يتراوح بين 0.9 – 1.1 حالة طلاق لكل ألف نسمة من السكان، ثم أخذ فى الارتفاع بدءًا من عام 2009 لتقفز من 1.1 حالة طلاق لكل ألف نسمة لـ 1.8 حالة طلاق لكل ألف نسمة، و1.9 حالة طلاق لكل ألف نسمة عام 2010، 2.0 حالة طلاق لكل ألف نسمة خلال عام 2014.

وسجل أعلى معدل طلاق بدءًا من عام 2015 بنحو 2.2 حالة طلاق لكل ألف نسمة من السكان، و2.1 حالة طلاق لكل ألف نسمة خلال 2016، و2.2 حالة طلاق لكل ألف نسمة خلال عام 2018، 2.3 حالة طلاق لكل ألف نسمة خلال عام 2019، و2.2 حالة طلاق لكل ألف نسمة من السكان عام 2020.

كما سجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة) وبلغ عدد الإشهادات بها 43.7 إشهادًا بنسبة 20.4%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة) وبلغ عدد الإشهادات بها 403 إشهاداً بنسبة 0.2٪ من جملة الإشهادات.

يشار إلى أن عدد إشهادات الطلاق فى الحضر انخفض لنحو 116.845 ألف إشهاد عام 2020 تمثل54.6% من جملة الإشهادات مقابل 121.552 ألف إشهاد عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%.

الاحصاء طلاق إشهادات الطلاق المصريين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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