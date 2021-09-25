«قطع شرايين إيده».. شاب يتخلص من حياته في بورسعيد

شاب يتخلص من حياته في بورسعيد، عن طريق تقطيع شرايين يده

أقدم شاب يبلغ من العمر 30 عاماً على التخلص من حياته في بورسعيد، عن طريق تقطيع شرايين يده، وذلك في ظروف غامضة.

استقبل مستشفي الزهور جثة «أحمد محمد موسى» المقيم بمساكن الأمل، التابعة لدائرة حي الضواحي، وبالكشف المبدئي تبين وجود قطع بالشرايين أدي لنزيف حاد وهبود بالدورة الدموية، أودى بحياة الشاب.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغاً بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب وتحرير المحضر، الخاص بالواقعة.

وانتقلت قوة أمنية من إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث قسم شرطة الضواحي، إلى مكان الواقعة، وقد تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على جثة المذكور أحمد محمد موسى بالمشرحة لحين التصريح بالدفن.

قام فريق من النيابة العامة بمحافظة بورسعيد بمعاينة موقع الحادث، ومناظرة جثة الشاب، وقررت تدخل الطب الشرعي للوقوف على ملابسات الحادث، وذلك قبل إنهاء الإجراءات والتصريح بالدفن.