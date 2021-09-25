السبت 25 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا دانيال لطفي يشارك في الأمسية الروحية «نقوم ونبني» بالإسماعيلية

الأنبا دانيال لطفي
الأنبا دانيال لطفي

شارك  أمس الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك،  في الأمسية الروحية تحت عنوان "نقوم ونبني".

واحتوت الأمسية الروحية على بعض الترانيم الروحية، والأفلام التمثيلية من الفريق المسرحي بالكاتدرائية، ثم الكلمة الروحية من الأب المطران.

هدفت تلك الأمسية الروحية إلى توعية المؤمنين بقيمة العمل وأهميته، رغم صعوباته، تخللها عمل مسرحي يهدف إلى قيمة عمل الخلاص والأمانة له في حياتنا كمسيحيين، حيث أن هذا العمل هو بداية لكل عمل صالح.

الأنبا دانيال لطفي الآباء الكهنة الأمسية الروحية الترانيم الروحية الأفلام مكتب التعليم المسيحي الكنائس المصرية عيد الصليب

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