الأنبا دانيال لطفي يشارك في الأمسية الروحية «نقوم ونبني» بالإسماعيلية

شارك أمس الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، في الأمسية الروحية تحت عنوان "نقوم ونبني".

واحتوت الأمسية الروحية على بعض الترانيم الروحية، والأفلام التمثيلية من الفريق المسرحي بالكاتدرائية، ثم الكلمة الروحية من الأب المطران.

هدفت تلك الأمسية الروحية إلى توعية المؤمنين بقيمة العمل وأهميته، رغم صعوباته، تخللها عمل مسرحي يهدف إلى قيمة عمل الخلاص والأمانة له في حياتنا كمسيحيين، حيث أن هذا العمل هو بداية لكل عمل صالح.