مصففو الشعر: المتعافون من كورونا يعانون من حساسية ضد الصبغة

تخلف الإصابة بفيروس كورونا المستجد أثارا جانبية على كافة أعضاء الجسم، ولاحظ العاملون في صالونات التجميل أمرا جديد قبل أن يلاحظه الأطباء بسبب طبيعة عملهم التي تتيح لهم الاحتكاك بالعملاء، وهو إصابة مزيد من العملاء بردود فعل تحسسية تجاه صبغة الشعر منذ بدء جائحة فيروس كورونا وفقا لموقع «METRO».

وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لإنشاء رابط أوضح بين الأمرين لكن مصففو الشعر يقولون أن الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه يعانون في كثير من رد فعل تحسسي تجاه صبغة الشعر.

ردود الفعل التحسسية لصبغة الشعر لمن تعافي من فيروس كورونا

تشمل ردود الفعل الطفح الجلدي والحروق الذي يعاني منه بعض العملاء الذين يقوموا بصباغة شعرهم بعد التعافي من الفيروس وتكثر شكواهم بإحساس حارق فالجلد نتيجة للصبغة.

وصرح بعض العاملون في صالونات التجميل أن بعض المرضي الذين عانوا من رد فعل تحسسي وصلوا إلى النقطة التي إضطروا فيها إلى إزالة طبقة من الجلد لوقف الألم، ولكن هذا الأجراء كان فقط لرقعة الجلد الصغيرة خلف الأذن التي تم تطبيق إختبار الحساسية عليها.

وبالنظر لنتائج إختبارات الحساسية فقد تسببت الصبغة في رد فعل قوي في اليوم التالي، وكان وضع كمية الصبغة باكملها علي الشعر من الممكن أن يتسبب في حدوث الكثير من الضرر.

لم يثبت علميًا العلاقة بين فيروس كورونا وتفاعلات صبغة الشعر



لم يثبت يثبت الباحثون بعد رابطًا علميًا بين فيروس كورونا المستجد وتفاعلات صبغة الشعر ، لكن الأدلة القصصية من شكوي الأشخاص تثبت ذلك

ولكن في السابق تم إثبات أن أحد تأثيرات فيروس كورونا المستجد تكمن في قدرة الفيروس على عادة برمجة أجزاء مختلفة من الاستجابة المناعية للجسم

وبالتالي يمكن أن يحدث رد فعل تحسسي في أي وقت بسبب عدد من العوامل من بينها ضعف الجهاز المناعي.



أعراض حساسية صبغة الشعر بشكل عام

صفير في الصدر

ألم في المعدة

غثيان وتقيؤ

تهيج الجلد

التهاب فروة الرأس والأذن والرقبة .

حكة في العيون، والتهاب الجفون.

طفح جلدي أحمر يسبب الحكة.