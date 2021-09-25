نائبة محافظ القاهرة تجري زيارات ميدانية لدعم «شق الثعبان» (صور)

زارت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة، السبت، منطقة شق الثعبان؛ للوقوف على آخر المستجدات وما تم تنفيذه بشأن أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق الجارى تنفيذها.

جولة نائب المحافظ بشق الثعبان

عقدت لقاءً بإحدى مقرات مستثمرى شق الثعبان وشارك من المنطقة الجنوبية مصطفى زهران، المشرف العام على مشروعات المنطقة الجنوبية والعميد ماجد فوزى متابعة مشروعات المنطقة الجنوبية ومدير الاتصال السياسى والمكتب الإعلامى للمنطقة الجنوبية ورجال الأعمال ومستثمرين شق الثعبان، كما شارك في اللقاء ممثلى شركة الاستشارية المنفذة للتصميمات تطوير المنطقة.

جولة نائب المحافظ بشق الثعبان

وبدأت اللقاء بتوجيه الشكر لكل مَن ساهم فى تنسبق اللقاء المثمر والمهم، وأكدت أنه من خلال التكاتف سنصل جميعًا إلى تحقيق نهضة حضارية وتنموية بهذا الصرح الصناعى العالمي.

جولة نائب المحافظ بشق الثعبان

وعرض المكتب الهندسي لتطوير منطقة شق الثعبان عدة مقترحات وتم النقاش فى عدة محاور مهمة من شأنها استكمال أعمال التطوير حيث تركزت على تطوير ميدان ومدخل شق الثعبان بتنفيذ شكل جمالى أو تابلوه يحاكى طبيعة المكان ويعبر عن نوعية نشاط المصانع بمشروع شق الثعبان من صناعة رخام وجرانيت وغيرها إلى جانب تنفيذ مقترح لعمل بوابات للدخول و الخروج للمدينة الصناعية، إضافة لتطوير رفع كفاءة كوبري المشاة لما لحق به من أضرار جسيمة أثّرت على مدى الأمان به وأدت إلى تشويه للمظهر العام للكوبرى.