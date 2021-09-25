السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائبة محافظ القاهرة تجري زيارات ميدانية لدعم «شق الثعبان» (صور)

جولة نائب المحافظ
جولة نائب المحافظ بشق الثعبان

زارت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة، السبت، منطقة شق الثعبان؛ للوقوف على آخر المستجدات وما تم تنفيذه بشأن أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق الجارى تنفيذها.

IMG-20210925-WA0018
جولة نائب المحافظ بشق الثعبان

عقدت لقاءً بإحدى مقرات مستثمرى شق الثعبان وشارك من المنطقة الجنوبية مصطفى زهران، المشرف العام على مشروعات المنطقة الجنوبية والعميد ماجد فوزى متابعة مشروعات المنطقة الجنوبية ومدير الاتصال السياسى والمكتب الإعلامى للمنطقة الجنوبية ورجال الأعمال ومستثمرين شق الثعبان، كما شارك في اللقاء ممثلى شركة الاستشارية المنفذة للتصميمات تطوير المنطقة.

IMG-20210925-WA0008
جولة نائب المحافظ بشق الثعبان

وبدأت اللقاء بتوجيه الشكر لكل مَن ساهم فى تنسبق اللقاء المثمر والمهم، وأكدت أنه من خلال التكاتف سنصل جميعًا إلى تحقيق نهضة حضارية وتنموية بهذا الصرح الصناعى العالمي.

IMG-20210925-WA0009
جولة نائب المحافظ بشق الثعبان

وعرض المكتب الهندسي لتطوير منطقة شق الثعبان عدة مقترحات وتم النقاش فى عدة محاور مهمة من شأنها استكمال أعمال التطوير حيث تركزت على تطوير ميدان ومدخل شق الثعبان بتنفيذ شكل جمالى أو تابلوه يحاكى طبيعة المكان ويعبر عن  نوعية نشاط المصانع بمشروع شق الثعبان من صناعة رخام وجرانيت وغيرها إلى جانب تنفيذ مقترح لعمل بوابات للدخول و الخروج للمدينة الصناعية، إضافة لتطوير رفع كفاءة كوبري المشاة لما لحق به من أضرار جسيمة أثّرت على مدى الأمان به وأدت إلى تشويه للمظهر العام للكوبرى.

IMG-20210925-WA0010
جولة نائب المحافظ بشق الثعبان
تطوير شق الثعبان تطوير منطقة شق الثعبان شق الثعبان محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

الأكثر قراءة

رابط اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

فى عيد ميلاده الـ53.. أسباب جعلت ويل سميث الأقرب لقلوب المصريين

مرتفع جوى يرفع درجة الحرارة.. تفاصيل الطقس فى 72 ساعة

وفاة طفلة بحقنة خطأ على يد «طبيب بيطري» في الغربية

«اضطرابات حادة ومضاعفات خطيرة».. «الدستور» تفتح ملف الزواج المبكر للأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

عفاف السيد

حين دخل علينا «القوم»

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية ومواجهة التطرف والإرهاب

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة العراقية تعلن رفضها محاولات التطبيع مع إسرائيل

الحكومة العراقية: طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستوريًا وقانونيًا وسياسيًا

أغلى مطاردة.. كم أنفقت إسرائيل للبحث عن «أسرى جلبوع»؟