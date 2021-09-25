سحب 3 آلاف رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

ضبطت الجهات المعنية 3354 سيارة لعدم تركيبها الملصق الإلكتروني، كما رفعت 47 سيارة متروكة في الشوارع، وذلك خلال حملات مرورية مكبرة على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وتمكنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية من ضبط 4244 سيارة لعدم تركيبها الملصق الإلكتروني، ورفع 57 سيارة متروكة في الشوارع، وذلك خلال حملات مرورية على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أنه تم تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

وذكرت الوزارة أن العقوبات تشمل سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500، أو إحدى هاتين العقوبتين»، وأهابت بالمواطنين سرعة التوجّه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني.