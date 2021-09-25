قناة ألمانية تنشر «نتائج استطلاع exit poll» قبل يومين من الانتخابات

عرضت قناة ARD الألمانية ما وصفته بـ"نتائج استطلاعات exit poll" التي تستفتي آراء الناخبين بعد تصويتهم في مراكز الاقتراع، قبل يومين من الانتخابات التشريعية في ألمانيا.

ونشرت صحيفة "بيلد" يوم الجمعة صورة لشاشة قناة ARD، ظهرت فيها "نتائج استطلاعات exit poll لانتخابات البوندستاغ حتى الساعة 17:46".

وحسب "النتائج" التي عرضتها القناة، حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 22.7% من الأصوات، وتحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي على 22.1%، والحزب الديمقراطي الحر على 13.2%، وحزب "البديل لألمانيا" على 10%.

ومن غير المعروف مصدر هذه الأرقام، وما إذا نشرت عن طريق الخطأ، وإذا كانت مبنية على أي استطلاع حقيقي أو تمت فبركتها.

وحسب صحيفة "بيلد"، فإن قناة ARD لم تعلق على نشرها تلك المعلومات.

وتجدر الإشارة إلى أن انتخابات البوندستاغ ستجرى في ألمانيا يوم الأحد 26 سبتمبر.



وعلى صعيد آخر، قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، إن ألمانيا سجلت 9727 حالة إصابة جديدة

بفيروس كورونا و65 وفاة.



وبهذا يصل العدد الإجمالي للحالات إلى أربعة ملايين و181393 وعدد الوفيات إلى 93303.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.