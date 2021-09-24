وزير خارجية لبنان يطلع من قائد اليونيفيل على عمل قواتها في الجنوب

أكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الجنرال ستيفانو ديل كول، أنه أطلع وزير الخارجية اللبناني على عمل قوات اليونيفيل في لبنان ودورها في منطقة الجنوب.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب مع قائد اليونيفيل بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة بيروت.

وأوضح ديل كول في تصريح له اليوم أهمية المضي قدما في معالجة القضايا العالقة بخصوص الخط الأزرق من كشرط أساسي للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع الأمم المتحدة رقم 1701 والمتعلق بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، مؤكدا أن الاجتماع كان مثمرا.