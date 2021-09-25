ألوان موضة موسمي الخريف والشتاء لعام 2021

بدأ موسم فصل الخريف لعام 2021 واقتربت بداية موسم فصل الشتاء لعام 2021 - 2022، ودائمًا تتابع جميع السيدات أحدث خطوط الموضة الموجودة في العالم لجميع مواسم فصول السنة.

موضة موسمي الخريف والشتاء

وتتساءل دائما النساء عن الألوان التي تتربع على عرش الموضة خلال مواسم فصول العام وبحسب موقع “marie claire” بالنسبة لموسم فصل الخريف لعام 2021 فهناك 3 ألوان هى المتربعة على عرش الموضة، وقد ركزت أهم دور الأزياء وأشهر العلامات التجارية في عروضها على الألوان الأصفر، والبرتقالي، والوردي لتكون هى الألوان الأساسية الثلاثة لموسمي خريف وشتاء عام 2021 فضلًا عن 6 ألوان أخرى.

موضة موسمي الخريف والشتاء

اللون الأزرق لون مميز اعتلى منصة الفساتين خلال عروض الأزياء المختلفة، تم إعادة طرح اللون الأخضر بدرجاته المختلفة في سترات جلدية وفساتين صغيرة، وطبعات صبغية رائعة.

موضة موسمي الخريف والشتاء

تم تقديم الفساتين الصوفية والمعاطف باللون البرتقالي الغامق التي يمكن مزجها ومطابقتها مع الإكسسوارات البنية، أما اللون الأحمر الغامق يمكن أن يتكيف هذا اللون الأساسي مع مجموعات خزانة الملابس البسيطة يمكن دمج اللون الأحمر في بدلات مصممة بشكل كلاسيكي من قماش القطيفة الخفيف.

موضة موسمي الخريف والشتاء

وسيطر اللونين البرتقالي القرمزي، والأصفر الليموني، والوردي على عروض أزياء “Versace وPrada وGucci” خلال الموسم الماضي ومنذ اليوم لم يعد اللون الرمادي والألوان الحيادية هي ألوان الخريف على الإطلاق، وتتلون خزانة الملابس خلال خريف هذا العام بأجمل وأجرأ الألوان.

موضة موسمي الخريف والشتاء

كان اللون الأصفر هو اللون المسيطر على معظم العروض وسيطر على إطلالات دارات “Moschino” و"Marc Jacobs"، و"Dior" التي كسرت النمط الكلاسيكي للدار بمظهر أكثر حداثة وراحة وأناقة.

موضة موسمي الخريف والشتاء

أما دار الأزياء الفرنسية “Chanel” فقد استخدمت اللون الأحمر كرمز لإطلالاتها الجديدة، خاصة في مجموعة “Chanel” لخريف وشتاء 2021، ليكون لون البدلات والفساتين القصيرة المثيرة.

موضة موسمي الخريف والشتاء

الوان

موضة موسمي الخريف والشتاء