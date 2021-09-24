الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لمدة 45 يومًا..

غلق كلي لشارع 79 بالمعادي لتنفيذ أعمال خاصة بالصرف الصحي

شارع 79 بالمعادي
شارع 79 بالمعادي

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه تزامناً مع بدء تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بالصرف الصحى بشارع (79) بمنطقة المعادى بالقاهرة.. استلزم تنفيذ الآتى:
غلق كلى لشارع (79) بمنطقة المعادى فى الوصلة من شارع (250) حتى شارع (15) فيما بعد ميدان النادى فقط .. دون تنفيذ أى أعمال بشارعى (250 – القنال) مع الاستقباء على حركة المرور بميدان النادى.
الاستبقاء على حركة المرور العرضى بشوارع (16-17-18-19-24) ، وتقاطعهم مع شارع (79) بمنطقة المعادى ، وميدان النادى بداية من شارع (250) حتى ميدان النادى .. وذلك إعتباراً من يوم السبت الموافق 25/9/2021 ولمدة (45) يوما .. على أن تكون الأعمال على مدار اليوم.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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