غلق كلي لشارع 79 بالمعادي لتنفيذ أعمال خاصة بالصرف الصحي

لمدة 45 يومًا..

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه تزامناً مع بدء تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بالصرف الصحى بشارع (79) بمنطقة المعادى بالقاهرة.. استلزم تنفيذ الآتى:

غلق كلى لشارع (79) بمنطقة المعادى فى الوصلة من شارع (250) حتى شارع (15) فيما بعد ميدان النادى فقط .. دون تنفيذ أى أعمال بشارعى (250 – القنال) مع الاستقباء على حركة المرور بميدان النادى.

الاستبقاء على حركة المرور العرضى بشوارع (16-17-18-19-24) ، وتقاطعهم مع شارع (79) بمنطقة المعادى ، وميدان النادى بداية من شارع (250) حتى ميدان النادى .. وذلك إعتباراً من يوم السبت الموافق 25/9/2021 ولمدة (45) يوما .. على أن تكون الأعمال على مدار اليوم.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.