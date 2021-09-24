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كشفت هيئة الأرصاد الجوية قبل أيام أن فصل الخريف 2021 في مصر سوف يبدأ يوم ٢٢ سبتمبر الجاري. ويستمر فصل الخريف 2021 في مصر ٣ شهور حتي بداية فصل الشتاء الذي يبدأ ٢١ ديسمبر المقبل.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها إلى أن أهم ظواهر فصل الخريف 2021 في مصر أهمها وجود قوي لنسمات الهواء التي تميل إلى البرودة خلال وقت متأخر من الليل والساعات الأولي من صباح اليوم التالي كذلك ولذلك نصحت المواطنين بضرورة وجود جاكت خفيف في حالة التأخير ليلا .

مظاهر تكشف متى يبدأ فصل الخريف 2021 في مصر

تكون هي الشبورة التي تشهدها الطرق السريعة والطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية بالقاهرة والمحافظات خلال الساعات الاوليمن الصباح الباكر يوميا كذلك علي السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة خلال الصباح الباكر سحب منخفضة وذلك يساعد انخفاض درجات الحرارة

وتشهد الأيام المقبلة انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في مختلف المحافظات حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيا نهارا وتنخفض ليلا علي جميع انحاء الجمهورية بينما تشهد القاهرة الكبرا طقس مائل الحرارة كذلك الوجه البحري ومال الصعيد.

فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وتشهد مدن شمال الصعيد وجنوب سيناء طقس شديد الحرارة

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كما كشفت هيئة الأرصاد عن توقعاتها لدرجة الحرارة في محافظات مصر، موضحة أنها ستقل تدريجيا ابتداء من غد السبت، حيث تشهد القاهرةً طقس حار رطب نهارا على القاهرةً الكبري والوجة البحري وجنوب سيناء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

درجة الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وترصد الدستور لقرائها في بعض المحافظات خلال السطور التالية. وفيما يلي بيان درجة الحرارة المتوقعة اليوم:



القاهرة الكبري: درجة الحرارة العظمي اليوم ٣٠ والصغري ٢٠

الاسكندرية : درجة الحرارة العظمي ٢٨ الصغري ٢٣

الأقصر: درجة الحرارة العظمي ٣٩ الصغري ٢٣

أسوان: درجة الحرارة العظمي ٣٩ الصغري ٢٣

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمي اليوم ٣٣ والصغري ٢٤

السواحل الغربية: درجة الحرارة العظمي ٣٢ والصغري ٢٤

الوجة البحري: درجة الحرارة العظمي ٣٠ والصغري ٢٥

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمي ٣١ والصغري ٢٣

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي اليوم ٣٢ الصغري ٢٥

البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمي اليوم ٣٢ الصغير ٢٦

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمي اليوم ٣٩ والصغري ٢٤

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمي اليوم ٣٩ والصغري ٢٥