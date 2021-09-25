الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

مقاعد غير متطابقة.. أفكار رائعة لترتيب غرفة الطعام

أفكار رائعة لترتيب
أفكار رائعة لترتيب غرفة الطعام

إذا كنت ترغب في تجديد غرفة الطعام الخاصة بك تصفّح هذه الأفكار الآتية الملهمة لاختيار أفضل ديكور يلائمك خاص بغرفة الطعام.

dining room ideas

مائدة منجدة 

استمتع بأجواء مريحة مع مأدبة منجدة مريحة تعلوها وسائد ملونة، وفقًا لموقع decoration.

أفكار غرفة الطعام

إضافة الشمعدانات

 اختر مزيجًا من الشمعدانات الحمراء الغنية المورقة للحصول على مظهر أنيق لغرفة الطعام.

غرفة طعام سوداء وكحلية

طاولة دائرية

يمكن أن تبدو غرفة الطعام المليئة بالأشياء ضيقة سقة بشدة، لذا استخدم طاولة طعام مستديرة كما أن هذا الأمر سيتيح لك التجول في الأماكن الضيقة.

غرفة طعام بأرضية مطلية باللون الأزرق

أرضيات مطلية

بدلاً من إعادة تصميم الجدران، قم بتغيير اللون اللون الأرضي من أجل إحداث تغيير ذو تأثير كبير، ويفضل اختيار اللون المائي المشرق الذي يلائم الآثاث الخشبي العتيق.

غرفة طعام بيضاء ومفرش زهري

مفرش طاولة سميك

قم بتبديل المفرش الأبيض لتغيير مظهر غرفة الطعام الخاصة بك، ويعد المفرش ذو نمط الأزهار الزاهية اختيار جيد حيث يخفي البقع والانسكابات التي لا مفر منها بشكل أفضل من اللون الأبيض.

غرفة طعام زرقاء وبيج

شاشة ذكية

قسّم منطقة تناول الطعام عن باقي مساحة المعيشة باستخدام شاشة قابلة للطي وسجادة خاصة بها، وهذا الأمر، سيساعدك علي تحديد المناطق المختلفة بصريًا.

مقاعد مدمجة

يمكن أن يساعد المقعد المبطن في تحقيق أقصى استفادة من المساحة الصغيرة،  يمكنك وضع الطاولة بالقرب من الحائط أو النافذة، لكي تناسب عددًا أكبر من الأشخاص لتناول الوجبات العائلية وبإمكانك وضع الكثير من الوسائد في  الزواية الصغيرة.

غرفة طعام مع كراسي متنوعة

مقاعد غير متطابقة

اعثر على طاولة ملائمة، ثم أحيطها بأزواج من الكراسي التكميلية.

مائدة عشاء مقطعية

املأ ركن المطبخ بأريكة منخفضة الارتفاع، ويفضل أن تبحث عن واحدة مغطاة بقماش سهل التنظيف، ثم قم بترتيب الكراسي حول المنضدة بشكل مقطعي.

اختيار مقاعد منقوشة

امنح المقاعد الرسمية ميزة مرحة من خلال دهنها بلون فاتح مثل البرتقالي مع تغطية الوسائد بطبعة ألوان ملائمة بهذا اللون.

ديكور غرفة الطعام ترتيب غرفة الطعام ديطور طاولة الطعام مقاعد غير متطابقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

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