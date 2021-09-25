مقاعد غير متطابقة.. أفكار رائعة لترتيب غرفة الطعام

إذا كنت ترغب في تجديد غرفة الطعام الخاصة بك تصفّح هذه الأفكار الآتية الملهمة لاختيار أفضل ديكور يلائمك خاص بغرفة الطعام.

مائدة منجدة

استمتع بأجواء مريحة مع مأدبة منجدة مريحة تعلوها وسائد ملونة، وفقًا لموقع decoration.

إضافة الشمعدانات

اختر مزيجًا من الشمعدانات الحمراء الغنية المورقة للحصول على مظهر أنيق لغرفة الطعام.

طاولة دائرية

يمكن أن تبدو غرفة الطعام المليئة بالأشياء ضيقة سقة بشدة، لذا استخدم طاولة طعام مستديرة كما أن هذا الأمر سيتيح لك التجول في الأماكن الضيقة.

أرضيات مطلية

بدلاً من إعادة تصميم الجدران، قم بتغيير اللون اللون الأرضي من أجل إحداث تغيير ذو تأثير كبير، ويفضل اختيار اللون المائي المشرق الذي يلائم الآثاث الخشبي العتيق.

مفرش طاولة سميك

قم بتبديل المفرش الأبيض لتغيير مظهر غرفة الطعام الخاصة بك، ويعد المفرش ذو نمط الأزهار الزاهية اختيار جيد حيث يخفي البقع والانسكابات التي لا مفر منها بشكل أفضل من اللون الأبيض.

شاشة ذكية

قسّم منطقة تناول الطعام عن باقي مساحة المعيشة باستخدام شاشة قابلة للطي وسجادة خاصة بها، وهذا الأمر، سيساعدك علي تحديد المناطق المختلفة بصريًا.

مقاعد مدمجة

يمكن أن يساعد المقعد المبطن في تحقيق أقصى استفادة من المساحة الصغيرة، يمكنك وضع الطاولة بالقرب من الحائط أو النافذة، لكي تناسب عددًا أكبر من الأشخاص لتناول الوجبات العائلية وبإمكانك وضع الكثير من الوسائد في الزواية الصغيرة.

مقاعد غير متطابقة

اعثر على طاولة ملائمة، ثم أحيطها بأزواج من الكراسي التكميلية.

مائدة عشاء مقطعية

املأ ركن المطبخ بأريكة منخفضة الارتفاع، ويفضل أن تبحث عن واحدة مغطاة بقماش سهل التنظيف، ثم قم بترتيب الكراسي حول المنضدة بشكل مقطعي.

اختيار مقاعد منقوشة

امنح المقاعد الرسمية ميزة مرحة من خلال دهنها بلون فاتح مثل البرتقالي مع تغطية الوسائد بطبعة ألوان ملائمة بهذا اللون.