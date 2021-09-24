الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة 18 موظفا للتحقيق في المنيا

نائب رئيس مدينة المنيا
نائب رئيس مدينة المنيا يتابع الإنضباط الوظيفي وحالة النظافة

أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، 18 موظفا من العاملين بأحياء المدينة وكورنيش النيل للتحقيق للتقصير في العمل والغياب بدون عذر وترك العمل، كما أوقفت حالة تعدي في المهد بالبناء المخالف بدون ترخيص وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

كان الدكتور رجب قياتى نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، قد قاد اليوم حملة لمتابعة سير العمل بإحياء المدينة ، كورنيش النيل ،حيث قرر إحالة 18 موظف للتحقيق للغياب بدون عذر وترك العمل والتقصير فيه.

البناء المخالف

كما تابع نائب رئيس المركز والمدينة خلال جولته أعمال النظافة والحالة العامة بشوارع المدينة فضلا عن كورنيش النيل مؤكدا على الحفاظ عليه كأهم مكتسبات مدينة المنيا وأشرف على تنفيذ حالة إزالة بالمهد بقرية الشرفا شرق النيل عبارة عن تعدى على أملاك الدولة بالبدء فى إنشاء ميزان بسكول وتم إزالة المخالفة وعمل اللازم قانونا.

البناء المخالف

ومن جانبه أكد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه قام بتكليف نواب رئيس المركز والمدينة بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة لسير العمل بكافة الأقسام والوحدات القروية والأحياء والإدارات التابعة، للارتقاء بمنظومة العمل ورفع كفاءته.

البناء المخالف

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هناك تعليمات مشددة من اللواء أسامة القاضي بتحقيق الانضباط الوظيفي بجميع المكاتب والإدارات التابعة للوحدة المحلية لإنجاز الأعمال المكلفين بها وتحقيق مطالب المواطنين وإنجاز الأعمال بالشكل الأمثل ومعاقبة أي موظف أو عامل مقصر أو مهمل في عمله أو متغيب بدون الحصول علي تصريح إلي جانب ضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات سواء بالبناء العشوائي المخالف بدون ترخيص أو التعدي علي الأراضي الزراعية للحفاظ علي الرقعة الزراعية أو أراضي أملاك الدولة حق الشعب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية على جميع المخالفين بدون أية استثناءات.

نائب رئيس مدينة المنيا يتابع الإنضباط الوظيفي وحالة النظافة
نائب رئيس مدينة المنيا يتابع الإنضباط الوظيفي وحالة النظافة
نائب رئيس مدينة المنيا يتابع الإنضباط الوظيفي وحالة النظافة
نائب رئيس مدينة المنيا يتابع الإنضباط الوظيفي وحالة النظافة
نائب رئيس مدينة المنيا يتابع الإنضباط الوظيفي وحالة النظافة
نائب رئيس مدينة المنيا يتابع الإنضباط الوظيفي وحالة النظافة
نائب رئيس مدينة المنيا يتابع الإنضباط الوظيفي وحالة النظافة
نائب رئيس مدينة المنيا يتابع الإنضباط الوظيفي وحالة النظافة
نائب رئيس مدينة المنيا يتابع الإنضباط الوظيفي وحالة النظافة
نائب رئيس مدينة المنيا يتابع الإنضباط الوظيفي وحالة النظافة
نائب رئيس مدينة المنيا يتابع الإنضباط الوظيفي وحالة النظافة
نائب رئيس مدينة المنيا يتابع الإنضباط الوظيفي وحالة النظافة
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المنيا أحياء وكورنيش النيل الغياب والتقصير وترك العمل إحالة 18 موظف للتحقيق الدكتور رجب قياتي اللواء ياسر عبد العزيز

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