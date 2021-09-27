الإثنين 27 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إطلاله حسين فهمي بتوقيع إسلام سعد في «الفارس»

مصمم الأزياء اسلام
مصمم الأزياء اسلام سعد وحسين فهمي

يظهر النجم حسين فهمي باطلاله مميزة وجديدة في احداث فيلمه الجديد "الفارس"، بتوقيع مصمم الأزياء اسلام سعد، وذلك في العمل المنتظر عرضه قريبا. 

واكد اسلام في بيان صحفي، انه سعيد بالتعاون مع نجم كبير مثل حسين فهمي، لافتا الي انه سيظهره بشكل مختلف للغايه خلال احداث العمل.

واستكمل اسلام حديثه عنه قائلا:"إنه ممثل صاحب إطلالة مميزة والتعامل معه إضافة كبيرة له في مشواره العملي رغم أنني في مستهل طريقي للنجاح".

وتدور قصة فيلم "فارس" حول شخصية "فارس" الذى يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية ولكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجال الأعمال رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.

فيلم "فارس" تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى.

الجدير ذكره ان اسلام سعد قام خلال شهر رمضان الماضي بالعمل مع العديد من النجوم مثل حماده هلال في مسلسل المداح ومحمد امام في النمر ومسلسل الطاووس لتصميم ملابس النجوم .

كما عمل اسلام علي عمل أزياء لاعبي كرة القدم من ابرزهم: أفشه، محمد شريف،أيمن أشرف، محمود علاء، مصطفى محمد.

النجم حسين فهمي فيلمه الجديد الفارس مصمم الأزياء اسلام سعد صاحب إطلالة مميزة حمد زاهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

«يعاني من الصفرة».. أم تلقي بطفلها في المنوفية وتترك رسالة مؤثرة بجانبه

حقيقة فرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات بـ150 جنيهًا

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

حريق في منزل الفنانة منة فضالي وإصابة والدتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

د.أحمد الخميسى

القلق من المناخ.. جديد علم النفس

حسين دعسة

الصفقة الإيرانية.. والهروب من نيويورك

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

صور

مهرجان الإسكندرية السينمائي

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

صناعة الأراجوز والماريونت

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات واشتباكات وتخطيط لعملية.. ماذا يحدث عند "قبر يوسف" بالضفة الغربية؟

الخارجية الفلسطينية تحمّل حكومات إسرائيل المتعاقبة مسئولية إضاعة فرص السلام

مدير عام الأوقاف بالقدس: الاحتلال حول الأقصى إلى ثكنة عسكرية