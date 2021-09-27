إطلاله حسين فهمي بتوقيع إسلام سعد في «الفارس»

يظهر النجم حسين فهمي باطلاله مميزة وجديدة في احداث فيلمه الجديد "الفارس"، بتوقيع مصمم الأزياء اسلام سعد، وذلك في العمل المنتظر عرضه قريبا.

واكد اسلام في بيان صحفي، انه سعيد بالتعاون مع نجم كبير مثل حسين فهمي، لافتا الي انه سيظهره بشكل مختلف للغايه خلال احداث العمل.

واستكمل اسلام حديثه عنه قائلا:"إنه ممثل صاحب إطلالة مميزة والتعامل معه إضافة كبيرة له في مشواره العملي رغم أنني في مستهل طريقي للنجاح".

وتدور قصة فيلم "فارس" حول شخصية "فارس" الذى يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية ولكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجال الأعمال رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.

فيلم "فارس" تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى.

الجدير ذكره ان اسلام سعد قام خلال شهر رمضان الماضي بالعمل مع العديد من النجوم مثل حماده هلال في مسلسل المداح ومحمد امام في النمر ومسلسل الطاووس لتصميم ملابس النجوم .

كما عمل اسلام علي عمل أزياء لاعبي كرة القدم من ابرزهم: أفشه، محمد شريف،أيمن أشرف، محمود علاء، مصطفى محمد.