محافظ الشرقية يصدر حركة تنقلات بين العاملين برئاسة مركز منيا القمح

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 7471 لسنة 2021 بإنهاء تكليف كلا من عادل طه العربي القائم بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مركز ومدينة منيا القمح لشؤون المدينة ليعمل بالوحدة المحلية القروية بالزنكلون مركز الزقازيق، وأشرف محمد عبد الخالق القائم بتسيير أعمال وظيفة نائب نائب رئيس مركز ومدينة منيا القمح لشؤون الوحدات المحلية ليعمل بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام المحافظة، ابراهيم علي ابراهيم محمد القائم وبتسيير أعمال وظيفة سكرتير مجلس ومدينة منيا القمح ليعمل بمركز ومدينة منيا القمح على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

كما قرر محافظ الشرقية إعادة تنظيم العمل بين كلا من أيمن أحمد بكر صالح رئيس الوحدة المحلية القروية بالعزيزية بمركز ومدينة منيا القمح للقيام بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مركز ومدينة منيا القمح لشؤون المدينة بصفة مؤقتة لحين شغلها بالطرق القانونية، و أشرف السيد عامر ابراهيم رئيس الوحده المحليه القرويه بالعدليه بمركز ومدينة بلبيس للقيام بتسيير أعمال وظيفه نائب رئيس مركز ومدينة منيا القمح لشؤون الوحدات المحلية بصفة مؤقته لحين شغلها بالطرق القانونية، وشعبان متولي عبد الوهاب باحث شؤون لجان ومجالس بمركز ومدينه منيا القمح للقيام بتسيير أعمال وظيفة سكرتير مجلس ومدينه منيا القمح بصفه مؤقته لحين شغلها بالطرق القانونية، و وليد فؤاد فتحي قنديل سكرتير الوحده المحليه القرويه بسنهوا مركز ومدينة منيا القمح للقيام بعمل رئيس الوحده المحليه القرويه بالعزيزية بصفه مؤقته لحين شغلها بالطرق القانونية، محمد بيومي محمد حسن باحث اجتماعي بمركز ومدينه منيا القمح للقيام بعمل سكرتير الوحده المحليه القرويه بسنهوا بصفه مؤقته لحين شغلها بالطرق القانونية.

أكد محافظ الشرقيه ان القرار جاء بعد متابعة دقيقة لأداء العاملين برئاسة مركز ومدينة منيا القمح وتقييم الأداء وانتقاء أفضل العناصر لتقلد المناصب القيادية لتحسين مستوى العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يذكر أن القرار رقم 7471 لسنه 2021 جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذيه وتعديلاتهم وعلى القانون رقم 81 لسنه 2016 بشأن إصدار قانون الخدمه المدنيه ولائحته التنفيذية.

وعلى قرارات المحافظه أرقام 12898 لسنه 2019 و737 و 4541 و 8906 و9142 لسنه 2020 و3532 لسنه2021 وعلي المذكرة المقدمة من رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعلي قيام المحافظة بإعادة تنظيم العمل بين العاملين برئاسة مركز ومدينة منيا القمح لحسن سير وانتظام العمل وللصالح العام.