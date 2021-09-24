تعرف على أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021

أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021، هو ما نستعرض معكم فى إطار الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى لمختلف شرائح وفئات المجتمع خاصة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل ومن ليس لها مورد ثابت من خلال عدة خطوات بسيطة للحصول عليها من الفئات المستهدفة.

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة 2021

فقد زادت عمليات البحث والاستعلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت من الفئات المستهدفة عن رابط أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021 لتقديم دعم مالى لهم من خلال الاستعلام عن الأسماء بعد إدخال البيانات الخاصة من رابط مخصص لذلك.

خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة

يتم الدخول على رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021 مع إدخال البيانات الشخصية ومنها الاسم والرقم القومى والمحافظة المقيم بها، مكتب الشئون الاجتماعية التابع له، ثم يظهر موقف طالب الاستعلام بالقبول أو الرفض إلكترونيا بسبب الاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2021

توفر وزارة التضامن الاجتماعى خدمة أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021 من خلال تسجيل البيانات كالآتى :-

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى من هنا. اختيار تكافل وكرامة تسجيل البيانات للحصول على معاش كتابة الرقم القومى للشخص تسجيل بيانات مكتب الشئون الاجتماعية كتابة رقم التليفون المحمول للتواصل الضغط على زر حفظ المعلومات.

يتم صرف معاش تكافل وكرامة شهريا للفئات المستحقة ضمن مبادرة رئاسية لرعاية محدودى الدخل والأسر الفقيرة وكبار السن والأرامل والأيتام ومن لديهم أطفال والمرأة المطلقة.

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تصرف وزارة التضامن الاجتماعى مساعدات ومنها معاش تكافل وكرامة لذوى الاحتياجات الخاصة مع إمكانية الجمع بين معاشين لمواجهة متطلبات المعيشة من ملبس ومسكن وتحسين الظروف الاقتصادية والصحية لهم.

تناولنا معكم فى هذا التقرير كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021 فى إطار الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى لمختلف شرائح وفئات المجتمع خاصة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.