حجز صاحب محل يبيع أجهزة «ريسيفر» لفك شفرات القنوات الفضائية بحلوان

قررت النيابة العامة بحلوان، حجز صاحب محل “دش”، وذلك على خلفية اتهامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بحلوان، كما طلبت النيابة تحريات المباحث التفصيلية حول الواقعة، مع التحفظ على الأجهزة المضبوطة.

وكانت وحدة مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط المسئول عن أحد المحلات، الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان، لقيامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون، وعثر بداخل المحل عمله على (100 جهاز ريسيفر لماركات مختلفة مزودة بمدخل الإنترنت لفك شفرة القنوات الفضائية باستخدام وصلة "أنتنه" - 3 وصلات "أنتنه" للاتصال بالإنترنت) .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- مهام مباحث المصنفات

تتولى مباحث المصنفات الفنية مهام حماية الملكية الفكرية بشتى أنواعها، والتصدى لعمليات القرصنة لحقوق المؤلف سواء كان سمعيًا أو بصريًا أو مقروءًا.

وقد أنشئت الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية في عام 1981، حيث إن مصر من أوائل الدول التى أنشأت جهازًا شرطيًا لمكافحة جرائم المصنفات الفنية، لتواكب من خلاله المعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وحق المؤلف بصفة خاصة، كما تم إنشاء إدارة مركزية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات في عام 1996، وذلك عقب توقيع مصر اتفاقية منظمة التجارة العالمية "الجات"، كما تم استحداث فروع بكافة مديريات الأمن والمنافذ والموانئ والمطارات تابعة لمباحث المصنفات.