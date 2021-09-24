الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

استجابة للأهالي.. إزالة القمامة من محيط مجمع مدارس أحمد عرابي

محيط مجمع مدارس أحمد
محيط مجمع مدارس أحمد عرابي

نفذ حي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، حملة لرفع وإزالة أكوام القمامة من محيط مجمع مدارس أحمد عرابي بالتعاون مع مسئولي النظافة والجهات المعنية لتجميل وتنظيف المنطقة.

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جاء ذلك بناء على تعليمات النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، وذلك بعد تقديم العديد من الاستغاثات من قبل الأهالي برفع القمامة خاصة قبل بداية العام الدراسي.

وأشادت لمار محمد إحدى أهالي المنطقة بأعمال رفع وإزالة القمامة من محيط مجمع مدارس أحمد عرابي، والتي أكدت على أنه لابد توسيع الحملة على مختلف مجمعات المدارس خاصة قبل بداية العام الدراسي، حرصا على سلامة الطلاب وسلامة ذويهم.

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تابعت إن مجمع مدارس أحمد عرابي كان محاوط بتلال من القمامة على الرغم من وجود صناديق خاصة بالمخلفات إلا أنها كانت أيضا تملأ الطريق والرصيف بجوار سور المدرسة، لافتة إلى أنه من الضروري وضع صناديق القمامة في أماكن بعيدة عن محيط المدارس حتى لا  تتجمع مرة أخرى من جديد وتسبب ضرر للطلاب خلال العام الدراسي.

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ومن جانبها أكدت هبه جابر إحدى أهالي المنطقة أنها خطوة جيدة وضرورية قبل بداية العام الدراسي، مشيرة إلى أن المدرسة تعاني من العديد من المشكلات بالداخل فالفناء الخاص بالمدرسة يحتاج لتعديل وتطوير ووضع "إنترلوك" بدلا من الرمل، كما أنها يحتاج لزرع بعض الأشجار لتنقية الهواء والحفاظ على سلامة الطلاب خلال يومهم الدراسي.

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وأكد محمود مسعود أحد أهالي المنطقة بضرورة وضع صناديق القمامة بعيدا عن سور المدرسة حتى لا تعاود مرة أخرى، موضحا أن أكوام القمامة تم إزالتها أكثر من مرة خلال الفترات السابقة إلا أن الأهالي تقوم غير حريصة على نظافة المكان وتعاود مرة أخرى في إلقاء القمامة والتي تشكل خطر على صحة الطلاب بجانب أنها تشوه المنظر الحضاري أمام مجمع المدارس خاصة خلال العام الدراسي.

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مجمع مدارس أحمد عرابي العام الدراسى الجديد رفع القمامة من محيط مدارس أحمد عرابي منطقة إمبابة نشوى الديب

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قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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