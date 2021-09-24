الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

19 أكتوبر.. بدء الدورة التدريبية لأخصائى الإرشاد الزراعى بكفر الشيخ

جانب من التدريب
جانب من التدريب

أطلق معهد بحوث الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمحافظة كفرالشيخ، الدورة التدريبية لأخصائي الإرشاد الزراعي في مجال بناء البرنامج الإرشادي، خلال الفترة من 19 إلى 24 سبتمبر 2021.

وقال الدكتور الدكتور ناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن الأهمية الكبيرة التي توليها وزارة الزراعة للإرشاد الزراعي وضرورة تعزيز دوره الريادي في تطوير قدرات المزارعين وتوجيه القطاع الزراعي بشكل عام.

 وأضاف: "نعمل على إعادة المكانه الرفيعة التي يمثلها الإرشاد الزراعي كذراع ميداني وعملي لوزارة الزراعة، فضلًا عن القيام بتطوير أدواته وآلياته الميدانية كونه علما ممنهجا يؤسس للتنمية الزراعية الشاملة".

ولفت إلى أن الدورة الحالية التي تستمر لمدة أسبوع ويشارك فيها 26 مرشدا زراعيا تعمل على تدريب وتأهيل المرشدين حديثي التعيين، حيث تتضمن الدورات الإطلاع والتعرف على العديد من المهارات والمواضيع المتعلقة بالعملية الإرشادية مثل مفهوم وفلسفة وأهداف الإرشاد الزراعي، التغيرات السلوكية التي يسعى الإرشاد لتحقيقها التنمية الريفية وتنمية المجتمعات المحلية، النظم الحديثة للإرشاد والإتصال الفعال ومفهوم الإرشاد التشاركي.
فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة مع بدء الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، ومناشدة المواطنين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين بناء على تعليمات رئاسة الوزراء.

الزراعة كفر الشيخ إرشاد زراعي ناجح غريبه وزير الزراعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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