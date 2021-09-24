منها «شجر يرتدي العاصفة و ولحد إمتى».. مجموعة إصدارات جديدة بـ«هيئة الكتاب»

استعدادا لمعرض الكتاب في يناير المقبل

تواصل الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، إصدار العديد من الأعمال الإبداعية والفكرية المختلفة، استعدادًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53، المقرر إقامتها نهاية يناير المقبل، والذي يعد العيد الكبير للكتاب، والناشرين.

وفي هذا الإطار أصدرت الهيئة المصرية، ديوان «شجر يرتدي العاصفة» للشاعر السوري نزار بريك هنيدي، ليكون ضمن أحدث الإصدارات، ويضم 12 قصيدة فى 135 صفحة من القطع الصغير، وهي جمل قصيرة غنية بصور متقنة الصنع إلى درجة تصبح فيها القصيدة جنسا أدبيا بديعا لا يبحث عن تصنيف، وهذا عادة لا يتوفر إلا للشعر الذي يقف خلفه إبداع أكيد، وفي السياق ذاته صدر للشاعرة السورية لمى الحسنية ديوان «حواءات التفاح»، عن سلسلة الإبداع العربي، و يضم 21 قصيدة تقع فى 112 صفحة من القطع الصغير.

كما أصدرت مسرحية «ولحد إمتى»، للكاتب أحمد السيد ستيت، والتي تعد واحدة من أحدث الأعمال الصادرة عن سلسلة الإبداع المسرحي، فى بناء مسرحي قائم على التداخل بين الأزمنة والعلاقات والأماكن، ويسعى فيها المؤلف إلى تقديم رؤية نقدية تستكشف المسكوت عنه والمضمر والخفي فى الواقع الاجتماعي الراهن بحس ساخر وهزلي قليلا، كما جاءت رواية «مدار العنف» تأليف نتاشا أباناه، ترجمة أسماء مصطفى كمال، لتكون ضمن الإصدارات، وتنبع فيها متعة القراءة من تقديم الحدث الواحد من وجهات نظر متباينة والمكان الواحـد بعدة عيون الحدث الذي يبدو محوريا، وهو جريمة قتل يقوم بها طفل.

وشملت الإصدرت كتاب ديوان بعنوان «مجدي الجابري مختارات شعرية»، والذي جاء في 270 صفحة من القطع الصغير، وتضمن مختارات شعرية للشاعر مجدي الجابري منها: «فيلم في المسابقة الرسمية، اللي لحقته من جسمي، كهنوت، مورد جثث، قصيدة الأرض، قصيدة النبي، الملاعين».

أيضًا أصدرت كتاب «الخطاب التعليمي في كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» للكاتب سيد ربيع، والذي يحتوي على ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول الأساليب التعليمية في الخطاب النبوي، وتناول الفصل الثاني مصادر الخطاب التعليمي النبوي، وأصدرت كتابا «السياسة المصرية والتوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط»، تأليف لواء دكتور أحمد يوسف محمد عبد النبي، حيث يتمثل الهدف الرئيس للتوازن الاستراتيجي في ترسيخ حالة من الاستقرار والسلام بين الوحدات السياسية الخارجية لأية دولة بمحصلة تفاعلاتها مع القضايا والأزمات وملفات الأمن والسلم الدولي والإقليمي والنشاط الخارجي للدولة وتعكس سلوكها وإرادتها الوطنية في بيئتها الخارجية لتحقيق الهدف السياسي الاستراتيجي.

كذلك أصدرت مجموعة قصص قصيرة للكاتب محمود الديداموني بعنوان «شدو الكازورينا»، والتي تضم عدد 24 قصة قصيرة فى 90 صفحة من القطع الصغير أبرزها ما يحملها عنوان الكتاب ومعها «أصوات صاخبة، إعصار، رائحة البحر، جبانة الشهداء، النوم والبوح، مقاومة، ثقب صغير باتجاه السماء».