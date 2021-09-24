ضبط 9574 شخصًا لعدم ارتدائهم «الكمامات الواقية»

نجحت وزارة الداخلية في تحرير محاضر لـ9574 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 9525 منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 49 لعدم سداد الغرامة، وتحرير 720 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 231 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1175 أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وتم تطبيق قرار تحصيل غرامة فورية على مخالفة عدم ارتداء الكمامة بواقع 50 جنيهًا، حيث إنه متاح أمام المواطن الذي ستطبق عليه الغرامة في حال عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المنصوص عليها أن يتصالح أمام النيابة لكن لن يدفع في هذه الحالة 50 جنيهاً بل ستصل إلى 100 جنيه وفي حال رفض الدفع في النيابة وفضل المواطن أن يحال إلى المحكمة ستكون الغرامة في هذه الحالة 150 جنيهاً، ومن ثم ستتدرج قيمة الغرامة بحسب مكان التصالح بداية من دفعها في المكان الذي ضبط فيه المخالف ومروراً بمرحلة النيابة ثم المحكمة- بحسب ما أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء.