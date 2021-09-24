الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية يطلق البرنامج التمكينى للأمناء العامين

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

يطلق مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي غدًا السبت، البرنامج التمكيني للأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين للبرلمانات العربية، وذلك بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور لفيف من أصحاب السعادة الأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين بالأمانات العامة لبرلمانات عدد من الدول العربية، وذلك في إطار الأنشطة والبرامج التي يقدمها المركز.

ويفتتح البرنامج النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، حيث يستمر من الفترة 25 إلى 29 سبتمبر الجاري، ويدور موضوعه حول "المعايير الحديثة في إدارة المجالس النيابية"، ويشارك فيه 16 أمينًا عاماً وأميناً عاماً مساعداً يمثلون عدداً من البرلمانات العربية.

ويناقش البرنامج عددا من المحاور، منها الإتجاهات الحديثة في تطوير العمل البرلماني على مستوى الأمانات العامة، بالإضافة إلى بناء استراتيجيات التميز لمكاتب الأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين، وكل ما يتعلق بتعزيز دورهم في الارتقاء بأداء البرلمانات العربية.

وكان بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 91، هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية، مُعبراً عن اعتزاز وفخر البرلمان العربي بهذه الذكرى الخالدة التي جسدت مسيرة توحيد المملكة العربية السعودية للمغفور له بإذن الله تعالى الملـــك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود، رحمه الله وطيب ثراه.

وبهذه المناسبة ثمَّن رئيس البرلمان العربي الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة العربية السعودية على كافة المستويات في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله ورعاهما، والتي جسدت مسيرة البناء والتطوير والنهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في كافة المجالات، على نحو يُجسد عراقة المملكة وتاريخها المشرف ومستقبلها المشرق.

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قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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