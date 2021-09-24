صحيفة إماراتية: التصعيد «الحوثي» ضد السعودية يؤكد مخطط إفشال السلام

قالت صحيفة “البيان” الإماراتية أن كل مرة يلوح فيها أمل للسلام في اليمن، تبدده الهجمات الحوثية بالصواريخ، والطائرات المسيرة المفخخة.

وأوضحت الصحيفة الإماراتية - في افتتاحيتها اليوم الجمعة تحت عنوان "تصعيد يستهدف السلام" - أن تحركات المبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن هانز جروندبورج، وتيم ليندركينغ، المكثفة في عواصم المنطقة خلال الأسبوع الماضي، والتي تهدف إلى الدفع باتجاه التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لم تجد إلا تصعيدا مكثفا من قبل ميليشيا الحوثي لهجماتها، باتجاه المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الخطوات التصعيدية للميليشيا باستهداف السعودية تؤكد وجود مخطط لديها لإفشال أية خطوات إيجابية لتحقيق السلام، ما يستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ موقف فوري وحاسم، لوقف هذه الأعمال المتكررة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، باعتبار أن استمرار هذه الهجمات يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض أمن المنطقة واستقرارها.

وكانت أسقطت الدفاعات السعودية، فجر اليوم الجمعة، طائرة مسيرة مفخخة خامسة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط، حسبما أفادت قناة “الإخبارية” السعودية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن هناك تصعيدا حوثيا متعمدًا لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود، مضيفًا أن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت كل المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي.

وكانت الدفاعات السعودية قد دمرت، أمس الخميس، 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة.

وأشار تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلى أنهم يتابعون النشاط الحوثي العدائي وسيجرى اتخاذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشيرا إلى أن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت كل المحاولات العبثية للحوثيين، وفقا لقناة (الإخبارية السعودية).

يأتي ذلك بعدما كانت قيادة القوات المشتركة للتحالف عرضت لقطات توثق عملية تدمير زورقين مفخخين يتبعان لمليشيا الحوثي، الإثنين الماضي، في منطقة الصليف بمحافظة الحديدة في اليمن.