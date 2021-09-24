الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الفلاحين»: نستورد 700 ألف طن لحوم.. 50% منها من الهند والبرازيل

لحوم
لحوم

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن مصر تستورد ما يقارب 700 الف طن سنويا من اللحوم وتستورد مصر نصف هذه الكميه تقريبا من دولتي البرازيل والهند، لافتا إلى أن حظر مصر استيراد اللحوم من البرازيل بعد ظهور مرض جنون البقر بها وحظر استيراد اللحوم من الهند بعد ظهور مرض "نيباه" قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم.

وأضاف أبوصدام، أنه رغم أن مصر تستورد نحو نصف كميات اللحوم من دول أخرى مثل أستراليا ونيوزلندا والسودان وأمريكا وأوكرانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وأيرلندا وبولندا وكندا، إلا أن البرازيل والهند يشكلان السوق الأكبر والأقل في التكاليف والأسعار، بالإضافه إلى أن حظر معظم الدول للاستيراد من هاتين الدولتين سيؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم في الدول المصدرة الأخرى.

وأوضح أن الجهود الحكومية في الفترة الأخيرة ادت الي تضييق الفجوة  الواسعه ما بين الإنتاج والاستهلاك من اللحوم الحمراء فأصبحنا نستورد40%من احتياجتنا بدلا من50% في الفترة القريبة الماضية، ما ساهم في السيطرة نسبيا على عدم ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل جنوني، كما أن وصول مصر للاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة تصل إلى 95% ومن الأسماك بنسبة تصل إلى 90% وهما البدائل الطبيعية للحوم الحمراء ساعد في الحد من زيادة الطلب على اللحوم الحمراء نوعا ما.

وأوضح أبوصدام أن حظر استيراد اللحوم من البلاد الموبؤة يمنع تسرب أية أمراض إلى داخل البلاد، مطالبا بتشديد إجراءات استيراد اللحوم حفاظا على صحة المواطنين وعلى الثروة المحلية من اللحوم الحية.

-الفلاحين نستورد 700الف لحوم روسيا منهم الهند

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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