"انزل يا بيبي".. آلاف النشطاء اليمينيين يتظاهرون ضد بينيت فى إسرائيل

وصل آلاف النشطاء اليمينيين في إسرائيل مساء اليوم (الخميس) إلى مجمع “حبيما” في تل أبيب ، للتظاهر ضد حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد. رافعين لافتات تحمل انتقادات شددية اللهجة ضده، فيما طالب بعضهم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو “بيبي” بالنزول ليقود المظاهرات، بحسب تقارير عبرية.

حيث رفع النشطاء لافتات مكتوب عليها:"حكومتكم حكومة إرهابية" ، "سرقة السلطة من ستة مقاعد" و "من الوظائف الست بالدم".

نتنياهو يدعم النشطاء على تويتر

وعلق نتنياهو على صفحته الرسمية على تويتر قائلاً :كل الاحترام" معلقاً على صورة المظاهرات قائلاً كل الاحترام، مما يظهر دعمه المظاهرات ومساندتها، فيما دعا النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج ليقود المظاهرات.

من جانبه عا عضو الكنيست شلومو قراي من حزب الليكود بينيت: "قبل أيام قليلة من سفر المحتال إلى الأمم المتحدة للتحدث نيابة عنا إلى دول العالم، نحن هنا لنقول له: لا تسافر! لا تحتقرنا أكثر. مما فعلته حتى الآن. أنت لا تمثلنا ".

مضيفاٌ: "دولة إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وأنتم تدمرون الهوية اليهودية للدولة وتسيئون إليها ، ولا تفهمون أن إسرائيل غير اليهودية لن تكون ديمقراطية أيضاً. نحن هنا لتذكير الناس في إسرائيل أنك هنا بشكل مؤقت ومهما كان الضرر الذي تسببه فلن نفقد الأمل ولن نتوقف عن القتال حتى تسقط ونعيد حكومة عاقلة إلى إسرائيل ".