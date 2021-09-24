الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تطبيق إلكترونى جديد لدعم وترويج السياحة المصرية

خالد العنانى وزير
خالد العنانى وزير السياحة والاثار

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أنها بصدد إطلاق تطبيق الكتروني على الهواتف المحمولة للسياحة المصرية، بالشراكة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، لتعريف السائح المصري والأجنبي بالأنماط و الفاعليات والمنتجات والمعالم و الأنشطة السياحية والثقافية والفنية و البيئية والبحرية المختلفة والمتميزة للمقصد السياحي المصري.

 

كما أن التطبيق الجديد سيساعد السائح على تنظيم رحلته داخل مصر قبل السفر إليها للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة أثناء قضاء عطلته.

 

كما سيتيح التطبيق الحجز الإلكتروني لتذاكر الزيارة الخاصة ببعض المتاحف والمناطق الآثرية كمرحلة أولى تمهيدا لإدراج باقي المواقع.

 

يشار إلى أنه تم إعداد التصميمات  والمحتوى الخاص بالتطبيق وفقا للملامح الأساسية للإستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، الذى تم إسنادها الى التحالف الكندي الإنجليزي الذى تعاقدت معه الوزارة مع بداية العام الجاري تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري، ويجرى حاليا العمل على التعاقد مع أحد التحالفات الدولية لإسناد تنفيذ الحملة لها والتى تصل تكلفة الحملة فى السنة الواحدة إلى 30 مليون دولار.

 

و استغرق إعداد هذه الاستراتيجية حوالي ٦ أشهر قام فيها مسئولو التحالف وفريق العمل الخاص بها بعمل دراسة متعمقة للسوق السياحي المصري والأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من مختلف دول العالم، وكذلك الأسواق المنافسة. 

‏كما تنظم وزارة السياحة والآثار حاليا عدد من ورش العمل لاطلاع جميع المعنيين بالقطاع السياحي العام والخاص بملامح هذه الاستراتيجية حتى يتمكن الجميع من العمل سوياً في نفس الاتجاه.


كما تعمل وزارة السياحة والآثار حاليا  على استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل، في إطار العمل على خلق منتج سياحي جديد متكامل يعمل علي دمج السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية والترفيهية من خلال ربط مدن البحر الأحمر بوادي النيل حتى يتمكن السائح من الاستمتاع بالسياحة الشاطئية ومشاهدة الآثار المصرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة. 

مليون دولار تطبيق الكترونى المحمول الاتحاد المصري للغرف السياحية السياحة والآثار المناطق الأثرية الهواتف المحمولة الترويج للسياحة المصرية

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وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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