وصفه بـ«داعم الرياضة».. برلمانى يشيد بتكريم السيسى لأبطال مصر البارالمبيين

أشاد المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ونائب رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، اليوم الخميس، بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأبطال مصر البارلمبيين الذين أثبتوا أن الإرادة القوية والعزيمة الصلبة قادرة على قهر الصعاب وتحقيق الإنجاز وبلوغ الأهداف المنشودة.

وقال «قوطة»، إن تكريم الرئيس السيسي للأبطال يمثل حافزا إضافيا لهم لرفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية.

ووصف المهندس حمدي قوطة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بداعم الرياضة والرياضيين في مصر، حيث إنه لن يتوانى في تكريم الأبطال ويضعهم على رأس أولوياته ليكونوا قدوة لغيرهم من الشباب، ويؤكد أهمية الرياضة كنشاط يومي بكل بيت مصري لخروج المزيد من الأبطال الرياضيين.

وثمن عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف الدعم الموجه لكافة الأبطال المصريين استعداداً لدورة الألعاب البارلمبية القادمة في 2024، لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية وحصول مصر على المكانة التي تستحقها.

واستقبل الرئيس السيسي اليوم الخميس، اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في طوكيو 2020.

ومنح الرئيس السيسي، وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكلٍ من لاعب التايكوندو محمد الزيات والمدير الفني محمود عبد الجواد والمدرب هاني علي، ولاعبي رفع الأثقال شريف عثمان ومحمود محمد ورحاب أحمد وفاطمة عمر، وكذلك رئيس الجهاز الفني لرفع الأثقال محمود نبيل والمدير الفني للسيدات شعبان يحيى والمدير الفني للرجال عماد الدين بهجت ومدرب السيدات شريف حسين ومدرب الرجال عبد المنعم صلاح.

كما منح وسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعبَي رفع الأثقال محمد صبحي وهاني محسن. وأشاد الرئيس السيسي، بما حققه الأبطال الرياضيون وأجهزتهم الفنية من إنجازات ساهمت في رفع اسم مصر عالياً وتعزيز مكانتها في المحافل الرياضية العالمية، مؤكداً أنهم كانوا على قدر عالٍ من المسئولية الوطنية، ونالوا احترام وتقدير الشعب المصري بأكمله وقدموا القدوة والمثل الاعلي للشباب في بلوغ طموحاته.

كما أكد أن أبطال مصر البارالمبيين أثبتوا أن الإرادة القوية والعزيمة الصلبة قادرة على قهر الصعاب لتحقيق الإنجاز وبلوغ الأهداف المنشودة، موجهاً بتكثيف الدعم الموجه لكافة الأبطال المصريين استعداداً لدورة الألعاب البارلمبية القادمة في 2024، سعياً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية التي تُساهم في حصول مصر على المكانة التي تستحقها إقليمياً ودولياً.