الخميس 23 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين يدعمهم جيش الاحتلال بعد اقتحام حي الطيرة

فلسطينيون
فلسطينيون

أصيب فلسطينيون بالاختناق بالغاز خلال مواجهات اندلعت، مساء اليوم الخميس، مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب اقتحامهم أطراف حي الطيرة برام الله. 

وقال شهود عيان: إن قوة من جيش الاحتلال رافقت عددًا من المستوطنين الذين اقتحموا المنطقة من جهة بلدة عين قينيا وكانوا يحتفلون ويؤدون طقوس دينية.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب الشبان خلال المواجهات؛ ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، ووصل الغاز الخانق إلى منازل الفلسطينيين القاطنين في المنطقة.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددًا من المواطنين خلال مداهمات بمحافظتي رام الله وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، في وقت اندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أحياء بمدينة رام الله وسط الضفة، وسط اندلاع مواجهات عنيفة واعتقال مواطن.

واقتحمت دوريات عسكرية وناقلات جنود حي الطيرة غربي المدينة انطلاقا من مستوطنة "بيت إيل"، وتصدى عشرات الشبان لقوات الاحتلال ورشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة وأغلقوا الطرقات في الحي.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والقنابل الغازية والصوتية بكثافة، واقتحمت منازلا وتسببت بهلع للمواطنين.

كما داهمت قوات الاحتلال حي المصايف بالمدينة واعتقلت مواطنا من عائلة اشتيه واقتادته إلى جهة مجهولة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين، وداهمت عددًا من المنازل.

وأفادت مصادر محلية باعتقال قوات الاحتلال الشابين أحمد سميح طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم، ومحمود ثائر أبو العدس من قرية حوسان غربًا، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وأوضحت أن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير حسنين شوكة في ساحة المهد، بحثًا عن نجله حسن، ومنزل أنس إسماعيل نواورة في جبل الموالح وسط بيت لحم، وفتشتهما وخرّبت محتوياتهما.

وكان في وقت سابق، أعلنت بلدية رام الله عن عرقلة في حركة السير، شهدها حيّ الطيرة.

فلسطينيون الغاز الإحتلال الإسرائيلي حي الطيرة رام الل

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مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين يدعمهم جيش الاحتلال بعد اقتحام حي الطيرة

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