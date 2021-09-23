ميشيل يؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لانتخابات نزيهة لتحقيق استقرار ليبيا

أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، دعم الاتحاد الأوروبي، لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا، مشيراً إلى مساهمات العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة آخر تطورات المشهد السياسي الليبي، والاستعدادات للانتخابات في ديسمبر القادم، وذلك حسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وأكد ميشيل أن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزماً باستقرار ليبيا، من خلال المساعدة في بناء الديمقراطية ومؤسساتها.

من جهته أعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عن تقديره وامتنانه، لكل الجهود الأوروبية الرامية لدعم العملية السياسية في ليبيا، وعودة الاستقرار والسلام في البلاد، من خلال المساهمة في الجهود المشتركة لتحقيق المصالحة الوطنية، والوصول إلى تنظيم الانتخابات المقبلة.

الدبيبة يؤكد على إجراء الانتخابات

وكان رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري أكدا في وقت سابق اليوم على أهمية تعزيز جهود إنجاح الانتخابات المقبلة.

وأكد الدبيبة، على دعم الحكومة الليبية لإجراء الانتخابات في موعدها.

خلافات بعد سحب الثقة من الحكومة

وكان دعا حكومة الوحدة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، دعا أنصاره إلى تنظيم مظاهرات حاشدة غدا الجمعة المقبل في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، دعماً له، بعد القرار الذي اتخذه مجلس النواب بسحب الثقة من حكومته.

وفي المقابل، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن «كل قرارات الحكومة الداخلية ستستمر، ولكن لا صلاحية لها في توقيع اتفاقيات خارجية مع أي دولة».

من جانبها، رفضت بعثة الأمم المتحدة القرار، ورأت أن حكومة الدبيبة «شرعية» حتى يتم إبدال أخرى بها من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات.

في سياق متصل، تنحى المشير خليفة حفتر أمس عن منصبه «قائداً عاماً» لـ«الجيش الوطني» وكلّف به رئيس الأركان الفريق أول عبد الرازق الناظوري، حتى موعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.