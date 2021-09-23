«التعليم العالي»: استمرار التقديم للجامعات الأهلية الجديدة حتى 26 سبتمبر

أعلن مكتب القبول الإلكتروني للالتحاق بالجامعات الأهلية، استمرار فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، لجميع طلاب الثانوية العامة المصرية (الدور الأول والثاني) للعام 2021 والثانوية العامة المصرية للعام 2020 والشهادات العربية والأجنبية المعادلة، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، على أن يكون موعد عقد اختبارات القبول الإلكترونية الموحدة يومي الأحد والاثنين الموافقين 3 و4 أكتوبر 2021، على أن يتم إعلان النتائج النهائية يوم الثلاثاء 5 أكتوبر القادم.

ويحق للطلاب الذين لم يتم ترشيحهم لأي برنامج حتى الآن، أن يقوموا بتعديل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني http://admission.egypt-hub.edu.eg حيث يمكنهم إضافة وتعديل وحذف الرغبات حتى هذا الموعد وذلك حفاظًا على فرصهم في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة.

ويتم التواصل بشكل دوري مع الطلاب الذين لم يستكملوا متطلبات التقدم للجامعات الأهلية، من خلال حسابهم على موقع القبول الإلكتروني أو البريد الإلكتروني الذي سجل به الطالب على الموقع، وعلى الطلاب متابعة بريدهم الإلكتروني باستمرار لمتابعة التعليمات الواردة لهم.

كما أعلن القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة عن بدء أعمال المرحلة الثانية من نظام القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022، في العاشرة من صباح السبت القادم الموافق 25/9/2021، وتمتد لمدة 3 أيام، وتنتهي في الثامنة من مساء يوم الاثنين الموافق 27/9/2021، على أن يتم إعلان النتيجة في الخامسة من مساء الثلاثاء الموافق 28/9/2021.

ويحق لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة لهذا العام، بالإضافة لطلاب المرحلة الأولى الذين استنفذوا الرغبات، التقدم في هذه المرحلة، عبر موقع تنسيق الجامعات الخاصة https://www.cpnu-admission.edu.eg، على أن يكون التقدم وفقًا للحدود الدنيا وضوابط التقدم للمرحلة الأولي وبالأماكن الشاغرة بالكليات المختلفة.