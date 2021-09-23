تأجيل محاكمة عامل و3 طلاب شرعوا في قتل طالب بالتجمع

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس تأجيل أولى جلسات محاكمة عامل و3 طلاب شرعوا في قتل طالب دافع عن طالبة أرادوا التحرش بها في القضية رقم 747 لسنة 2021 كلي حلوان لجلسة 16 نوفمبر.

وكشف امر الإحالة قيام المتهمين محمد. ك عامل، إسلام .م ، طالب، أحمد. م، طالب، نور الدين .ن ، طالب، لأنهم بدائرة قسم دار السلام محافظة القاهرة، شرعوا في قتل المجني عليه - أحمد سامي - عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بناء منه علي إثر قيامه بالذود عن فتاة وتمكينها من الهرب حال تعرضهم لها بإتيانهم تلميحات جنسية وإباحية بالقول لها مما أثار حفيظتهم وملئ أنفسهم بالضغينة نحوه فجالت بخاطرهم فكرة إزهاق روحه.

وتنفيذا لذلك تكالب الثاني والثالث والرابع عليه حتى تمكنوا من شل مقاومته بتكتيفه عن طريق شد يديه من خلقه وايثاقه لتهيئته للمتهم الأول للإجهاز عليه باستلاله سلاح أبيض من بين طيات ملابسه وكال بواسطته طعنة قاتلة نفذت بیسار مقدم التجويف الصدري لضحيته فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي أوري عن كونها في مقتل إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرداتهم فيه ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.

وأضاف أمر الإحالة بقيام المتهم الأول بإحراز وحاز الآخرون بواسطته سلاحا أبيضا (مطواة قرن غزال) دون مسوغ قانوني

شهادة االشهود

الشاهد الأول المجني عليه أحمد سامي، 20 سنة، طالب شهد أنه حال سيره بالطريق العام تناهى إلى سمعه صراخ فتاة وبإطلاله النظر لاستبيان المصدر أبصر المتهم الأول متعديا بالضرب على الفتاة، فتوجه صوبها لنجدتها والدفاع عنها حتى مكنها من الهرب.

وأضاف المجني عليه أنه فوجئ بالمتهمين الثاني والثالث والرابع يهبطوا من مركبة ذات ثلاث إطارات ملاصقة للمتهم الأول وتكالبوا عليه حتى تمكنوا من شل مقاومته بتكتفيه واستل المتهم الأول سلاح أبيض ( مطواة قرن غزال) من بين طيات ملابسه وكال به له ضربة واحدة استقرت في صدره من الناحية اليسري المجاورة للقلب فسقط على إثرها أرضا وتم نقله للمستشفی لتداركه بالعلاج وعزي قصد المتهمين من الاعتداء عليه قتله لدفاعه عن عرض القناة حال قيامهم بالتحرش اللفظي بها.

الشاهدة الثانية : ( شاهدة رؤية) نجوى فایق ، 21 سنة – طالبة شهدت بأنها حال سيرها بالطريق العام أبصرت مركبة ذات الثلاث إطارات تتتبعها حني انحرفت عليها وقام المتهمون مستقليها بالتحرش لفظيا بها وحال محاولتها إبعادهم عنها هبط المتهم الأول من المركبة وقام بصفعها على وجهها فاستغاثت صارخة فحضر المجني عليه (الشاهد الأول ) للدفاع عنها حتي مكنها من الهرب.

وأضافت أنها فوجئت بباقي المتهمين هابطين من ذات المركبة ملتفين حول المدافع عنها حتي تمكنوا من شل مقاومته بتكتيفه واستل المتهم الأول سلاح أبيض من طيات ملابسه وکال له ضربة واحدة إستقرت في الناحية اليسري لصدره بجوار قلبه.

الشاهد الثالث ( شاهد رؤية ) مصطفى أحمد ، ۱۸ سنة ، طالب

شهد أنه تناهى إلي سمعه صراخ فتاة حال تواجد المجني عليه ( الشاهد الأول ) برفقته بالطريق العام وباطلالهما النظر للوقوف على حقيقة الأمر أبصر المتهم الأول متعديا بالضرب على ( الشاهدة الثانية ) فتوجه المجني عليه صوبها لنجدتها والدفاع عنها حتي مكنها من الهرب

أضاف أنه فوجئ بالمتهمين الثاني والثالث والرابع يهبطوا من مركبة ملاصقة للمتهم الأول وتكالبوا على المجني عليه حتي تمكنوا من شل مقاومته بتكتيفه واستل المتهم الأول سلاح أبيض (مطواه قرن غزال ) من بين طيات ملابسه وكال به للمجني عليه ضربة واحدة إستقرت بصدر الأخير فسقط على إثرها أرضا وتم نقله للمشفى لتلقي العلاج وعزي قصد المتهمين من الاعتداء على المجني عليه قتله لدفاعه عن عرض الفتاة حال قيامهم بالتحرش بها ومضايقتها أثناء سيرها بالطريق العام.