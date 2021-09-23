الخميس 23 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد 6 أشهر من الواقعة.. «فيسبوك» يُسقط المتحرش بـ«طفلة باب الشعرية»

تحرش بطفلة
تحرش بطفلة

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، تفاصيل القبض على طالب جامعى تحرش بطفلة عمرها 8 سنوات بمدخل عقار بمنطقة باب الشعرية، منذ 6 أشهر، بعد تداول المنشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

تعود الواقعة عندما نشرت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، منشورًا تحت عنوان “إحذروا من هذا الشخص وخلي بالكوا من بناتكوا ضرورى اللى يتعرف عليه يفيدنا بأى معلومة عنه”، وتم حذفه في وقت لاحق.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام الشخص المشار إليه بالمنشور بالتحرش بإحدى الفتيات داخل مدخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة، بتاريخ 26/3/2021، وأمكن التوصل لوالد المجنى عليها، وبسؤاله قرر بأنه بذات التاريخ ولدى عودة نجلته (طفلة ، سن 8 ) من الخارج ودخولها للعقار سكنها ، قام المشكو فى حقه بتتبعها والدخول خلفها والتحرش بها وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة. 

وبتكثيف التحريات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد المشكو فى حقه طالب جامعي، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

القاهرة طالب جامعى تحرش طفلة باب الشعرية فيس بوك

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وائل لطفي

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