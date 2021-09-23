استجابة للأهالي.. تركيب أسوار حديدية على ترعة ديا الكوم بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه تم تركيب أسوار حديدية علي جانبي ترعة ديا الكوم داخل الكتلة السكنية بقرية الروضة، وذلك في إطار الاستجابة السريعة لمطالب قرية الروضة وحفاظاً علي سلامة وأرواح المواطنين، وكذا تشجير جانبي الترعة بأشجار مثمرة لعدم قيام المواطنين بإلقاء مخلفات القمامة.

وقد وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية، بنطاق المحافظة والتنسيق الكامل مع مديرية الري بتركيب أسوار حديدية علي جانبي الترع الجاري تبطينها وتأهيلها بمختلف مراكز وقري المحافظة، حفاظاً علي أعمال التطوير وعدم إلقاء مخلفات القمامة فضلاً عن الحفاظ علي سلامة وأرواح المواطنين.

وعلي صعيد آخر، عقد محمد موسي نائب المحافظ اجتماعاً تنسيقيا للوقوف على أخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل بها علي أرض الواقع بقطاع تطوير مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير المساعد، مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري، رئيس الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكيل وزارة النقل ووكيل وزارة الكهرباء ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز و مدن المحافظة .

و تم مناقشة نسب تنفيذ الأعمال لمحطات مياه طهواي و مشروعات توسعة محطة مياه شبين الكوم، مؤكدا على سرعة إنجاز تلك المشروعات ووضع جدول زمني للانتهاء من تسليمها ، كما تابع موقف شركة مياه الشرب والصرف الصحي من العمل بمشروعات الصرف الصحي بـ ( نادر ــ كفر رماح ـــ كفر الغنامية ) ومحطات الرفع والمعالجة بـ (بهناي ، أبو سنيطة ــ وبابل ــ ميت خلف) وكذا متابعة العمل بالمرحلة الثانية من مشروع توسعات محطة معالجة شبين الكوم ، مشيرا إلى ضرورة تشكيل لجنة لمعاينة مواقع العمل، و اتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة أي معوقات للعمل وكذا تحديد برنامج زمنى محدد للانتهاء من جميع الاعمال .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية اهتمامه برفع كفاءة البنية التحتية والمرافق العامة بكافة المدن والقرى، من خلال وضع خطط عاجلة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .