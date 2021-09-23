الخميس 23 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«وفيات السويس» تبحث حل أوجه القصور بالمستشفى العام

اجتماع لجنة الوفيات
اجتماع لجنة الوفيات في السويس

اجتمعت لجنة الوفيات والمضاعفات بالسويس، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان، لمناقشة حالات الوفيات بمستشفى السويس العام خلال الفترة الماضية.

وناقش الاجتماع الحالات لتقييمها، ودراسة الأسباب للتوصل لأوجه القصور وعرض مقترحات للحلول.

وفي ختام الاجتماع، فقد أوصت اللجنة بتكليف مدير المستشفى بمتابعة جداول تشغيل الأقسام ومتابعة التزام الأطباء وكذلك التوجيه بعمل منظومة موحدة للاستدعاء وعمل جداول احتياطية للتشغيل والاستدعاء في حالات الطوارئ والكوارث.

وتشهد مستشفى السويس العام طفرة خلال الفترة الماضية، حيث نجح فريق جراحة الأورام بمستشفى السويس العام، بقيادة الدكتور سليمان القماش، استشاري جراحة الأورام ورئيس الفريق، في استئصال مثانة بالكامل لمريض يدعى «م. أ» 60 عامًا، وقد تمت إحالة المريض بعد انتهاء العملية والتي تعد من أكبر عمليات الأورام لقسم العناية المركزة لحين استقرار الحالة.

واستأنف قسم الرمد بمستشفى السويس العام، عمليات طب وجراحة العيون، لتوفير الخدمات العلاجية بجميع التخصصات لأبناء السويس.

وواصل القسم عمله تحت إشراف الدكتورة أمينة حسان رئيس قسم الرمد، والدكتور أحمد زكريا المدرس بجامعة الإسماعيلية واستشاري أمراض العيون والليزك.

وأجرى أطباء القسم عدد 6 عمليات مياه بيضاء بأحدث أجهزة عمليات المياه البيضاء "الفاكو"، وهو جهاز يرسل موجات فوق صوتية Ultrasound عبر إبرة تدخل من الصلبة عبر طرف القرنية، تسهل امتصاص الماء الأبيض وإزالته مع المحافظة على تركيبة العين الطبيعية مما يقلل من المشاكل التي قد تحدث بالطرق الأخرى.

ويواصل  قسم الرمد إجراء عمليات المياه البيضاء والظفرة وتجميل الجفون وحقن مادة الليوسنتس لأمراض اعتلال الشبكية.

اجتماع لجنة الوفيات المستشفى السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: ذروة الموجة الرابعة لكورونا خلال 3 أسابيع وهناك انخفاض فى الوفيات

وزيرة الصحة: اعتماد لقاح «سينوفاك المصري» للسفر في 12 دولة أوروبية

«سقوط طوق الياسمين».. تفاصيل 10 دقائق صمت فيها جمهور ماجدة الرومي

مواعيد تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2021

هنا نشأ حارس مصر الأمين.. «الدستور» داخل مسقط رأس المشير طنطاوي (فيديو)

بروتوكول تعاون بين «التموين» «والبريد» بشأن خدمات السجل التجاري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

ثروت الخرباوي

حروب حقوق الإنسان لتفكيك الدول

ماجد حبته

الوباء والمناخ و... السد

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

عون يترأس اجتماعا للوفد اللبناني إلى مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

«الإفتاء الفلسطيني» يحذر من خطورة مشروع «التسوية الإسرائيلي» في القدس

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية