«وفيات السويس» تبحث حل أوجه القصور بالمستشفى العام

اجتمعت لجنة الوفيات والمضاعفات بالسويس، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان، لمناقشة حالات الوفيات بمستشفى السويس العام خلال الفترة الماضية.

وناقش الاجتماع الحالات لتقييمها، ودراسة الأسباب للتوصل لأوجه القصور وعرض مقترحات للحلول.

وفي ختام الاجتماع، فقد أوصت اللجنة بتكليف مدير المستشفى بمتابعة جداول تشغيل الأقسام ومتابعة التزام الأطباء وكذلك التوجيه بعمل منظومة موحدة للاستدعاء وعمل جداول احتياطية للتشغيل والاستدعاء في حالات الطوارئ والكوارث.

وتشهد مستشفى السويس العام طفرة خلال الفترة الماضية، حيث نجح فريق جراحة الأورام بمستشفى السويس العام، بقيادة الدكتور سليمان القماش، استشاري جراحة الأورام ورئيس الفريق، في استئصال مثانة بالكامل لمريض يدعى «م. أ» 60 عامًا، وقد تمت إحالة المريض بعد انتهاء العملية والتي تعد من أكبر عمليات الأورام لقسم العناية المركزة لحين استقرار الحالة.

واستأنف قسم الرمد بمستشفى السويس العام، عمليات طب وجراحة العيون، لتوفير الخدمات العلاجية بجميع التخصصات لأبناء السويس.

وواصل القسم عمله تحت إشراف الدكتورة أمينة حسان رئيس قسم الرمد، والدكتور أحمد زكريا المدرس بجامعة الإسماعيلية واستشاري أمراض العيون والليزك.

وأجرى أطباء القسم عدد 6 عمليات مياه بيضاء بأحدث أجهزة عمليات المياه البيضاء "الفاكو"، وهو جهاز يرسل موجات فوق صوتية Ultrasound عبر إبرة تدخل من الصلبة عبر طرف القرنية، تسهل امتصاص الماء الأبيض وإزالته مع المحافظة على تركيبة العين الطبيعية مما يقلل من المشاكل التي قد تحدث بالطرق الأخرى.

ويواصل قسم الرمد إجراء عمليات المياه البيضاء والظفرة وتجميل الجفون وحقن مادة الليوسنتس لأمراض اعتلال الشبكية.